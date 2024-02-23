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「老梅綠石槽」提前綠了！ 勿踩踏春季期間限定美景 最美朝聖時刻「在這時」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Kiwi 樂活食旅授權
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北海岸石門「老梅石槽」今年提前綠了！ 每年總吸引大批民眾及攝影愛好者前往朝聖的綠石槽，不少民眾已來先搶看季節限定美景，北觀處表示，依目前狀況覆蓋率約百分之二十，最美觀賞時機應會落在「3月到4月份」。

圖／Kiwi 樂活食旅授權
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賞綠石槽美景，也要留意守護不破壞海藻的生長。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
賞綠石槽美景，也要留意守護不破壞海藻的生長。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

位於新北市石門區老梅里的老梅綠石槽，曾被CNN票選為台灣八大祕境之一，以往3月才開始轉綠，今年遊客已提前看到綠石槽美景，但北觀處建議，最佳觀賞時間點是潮汐乾潮前後的1小時，民眾可上氣象局網站查詢後再出發。

老梅里的綠石槽海岸，是大屯火山爆發後，遺留海岸邊的火山礁岩，形成了「潮溝」或「海蝕溝」，每年冬季東北季風盛行時，在浪花沖刷下滋潤了石槽的岩面，開始滋生「石蓴」，等到東北季風漸歇，石槽就長滿了一大片綠色的海藻，5月後海藻就會在夏日陽光的曝曬下逐漸消失。

圖／Kiwi 樂活食旅授權
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現已有不少民眾前來先搶看，要全綠得如「抹茶地毯」還得要再等等，因為石槽表面濕滑，溝槽間也會噴出海水，北海岸及觀音山國家風景區勸導民眾不要有踩踏或者太靠近拍照情況，如勸阻不聽可能開罰3到10萬元。

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