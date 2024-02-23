一年一度特別慶典！ 北埔火龍遊山「油笐火」千人報名秒殺 提著龍年燈籠也能同行
新竹北埔一年一度特別慶典來了！ 北埔鄉每年農曆正月十五全鄉動員，舉行「油笐火遊街」，可以體驗上千人一同舉著油笐火把走上秀巒山，宛如火龍降臨的獨特民俗慶典。
提燈籠、參與燈會是許多人熟知的元宵活動，但在北埔有個特別的傳統活動「油笐（音同剛）火」，舉火把祈福遶秀巒山，是一年一度難得的元宵體驗，今年將於2/24舉行，活動包括遶山花輕旅行體驗、油笐火手作體驗、擎火夜遊秀巒山和攝影比賽等，更於2/25舉行市集音樂會。
油笐火遊街報名，自農曆年前開放1000個名額，隨即遭秒殺，再加開100個名額，還是有民眾表示搶不到，據北埔鄉公所指示，沒有順利報名的民眾，還是可以提著自己的DIY燈籠，或是於現場50元購入龍年造型提燈，跟著油笐火隊伍後方一同出發。
趁著週末來去北埔接火龍，除了擎火夜遊秀巒山，還有客家猜燈謎、立方體馬戲、火舞演出，愛攝影的人可參加油笐火攝影比賽，現場還有特別販售龍年活動燈籠，以及品嚐地方特色的油笐火擂茶口味米乖乖。
北埔油笐火
活動日期：2/24、2/25
詳細資訊：北埔鄉公所
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