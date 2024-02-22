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2024元宵節燈籠免費領！ 全台超萌「龍年小提燈」 寶可夢、小龍包、馬卡龍..發放時間、地點攻略一次看

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各單位
圖／各單位

超萌龍年燈籠，大人小孩都喜愛！ 迎來2024元宵佳節，全台各縣市花燈賞燈活動如火如荼展開中，想要手上拿一個超應景燈籠逛燈節嗎？快來看看udn旅遊美食頻道特別整理「全台元宵節燈籠免費領取攻略」，快快筆記發放時間和地點，準備好排隊卡位領回超萌「龍年小提燈」囉！

●全家「寶可夢燈籠」免費領取方法

發放地點：全家門市

發放時間：2/23上午10時起至2/29

領取方法：單筆購買指定商品滿200元，即贈送寶可夢造型燈籠，數量有限，送完為止。

●7-ELEVEN「OPEN!龍年造型燈籠」免費領取方法

發放地點：7-11門市

發放時間：即日起至2/24

領取方法：指定消費滿500元即免費送，數量有限。

◎台北元宵節燈籠「台北地下街、宮廟小提燈」

臺北市政府自2019年透過民眾i-Voting提案並投票通過，至今仍停止發送小提燈，民眾可透過15間宮廟響應推出花燈展示、小提燈發送。

發放地點：15間宮廟包含臺灣省城隍廟、台北天后宮、艋舺龍山寺、艋舺青山宮、台北霞海城隍廟、大龍峒保安宮、松山慈祐宮、松山奉天宮、松山慈惠堂、佛光山台北道場、芝山巖惠濟宮、士林神農宮、士林慈諴宮、關渡宮、內湖梘頭福德祠

發放時間、領取方法：參考台北燈節活動網頁

◎新北元宵節燈籠「鴻運龍來新北小提燈」

發放地點：於新北燈會、各區公所限量發放，元宵節當天在燈會現場再發送1,000份特別版「龍泰大吉」小提燈。

發放時間：2/23、2/24

領取方法：各區公所排隊領取，詳細發放時間地點請見官網公告。

◎桃園元宵節燈籠「桃氣龍、寶桃龍」

發放地點：南昌森林運動公園、虎頭山創新園區2大燈區

發放時間：2/24、2/25、2/28、3/2、3/3

領取方法：虎頭山燈區免費領取「桃氣龍」、南昌燈區免費領取「寶桃龍」

◎台中元宵節燈籠「馬卡龍」

發放地點：中臺灣元宵燈會

發放時間：即起至2/25

領取方法：每日16:00起開放排隊、16:30開始發送，中臺灣燈會推出「馬卡龍」小提燈，每人限領1盞，數量有限

中台灣元宵燈會今年推「馬卡龍」小提燈。圖／中市府提供
中台灣元宵燈會今年推「馬卡龍」小提燈。圖／中市府提供

◎彰化元宵節燈籠「多多龍」

發放地點：八卦山大佛風景區遊客服務中心

發放時間：2/24 下午5:30起

領取方法：1.排隊索取，限量2000個「多多龍」小提燈
2.於3/3之前，只要在「2024花在彰化」、「2024彰化月影燈季」及「員林燈會」三個地點，以LINE掃描指定QRcode，完成2處集章即可參加500個「多多龍」小提燈抽獎

◎南投元宵節燈籠「飛龍在天」

發放地點：南投會展中心旁的服務台

發放時間：即起至2/25

領取方法：每日18:30發放號碼牌，19:00開始領取，數量有限

◎台南元宵節燈籠「小籠包」

發放地點：台南高鐵燈區i4服務台、台南高鐵燈區i8服務台、台南安平燈區i5服務台、台南燈會美食市集（原安億停車場）

發放時間：於2/24燈會開幕3/10前

領取方法：每天下午4:00後開始發放「小龍包」限量燈籠，一人限索取1燈籠

◎高雄元宵節燈籠「小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」

發放地點：16~18號碼頭

發放時間：2/24、2/25

領取方法：下午17:00起，免費領取「小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」燈籠，1人限領2盞，數量有限

2024高雄燈會「小萌龍呆腦獸」主題小提燈，今年最大亮點是恐龍造型的頭部內側可轉動更換4面表情。記者宋原彰／攝影
2024高雄燈會「小萌龍呆腦獸」主題小提燈，今年最大亮點是恐龍造型的頭部內側可轉動更換4面表情。記者宋原彰／攝影

◎屏東元宵節燈籠「龍光柵現」

發放地點：縣民公園服務台、復興公園服務台、勝利星村將軍之屋

發放時間：2/13、2/14

領取方法：下午17:00起，只要加入指定Line官方帳號及臉書即可免費兌換索取「龍光柵現動畫燈籠」，送完為止

屏東燈節「龍光柵現」小提燈。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節「龍光柵現」小提燈。圖／屏東縣政府提供

◎宜蘭元宵節燈籠「黃金龍」

發放地點：冬山鄉公所

發放時間：即日起至2/25，每週一至五08:00～17:00

領取方法：和燈節或周邊春節裝置合照打卡，到冬山鄉公所就可以領取限量「黃金龍」小提燈，數量有限

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