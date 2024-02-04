一張鈔票飛香港！大灣區航空「飛香港1000元」超殺快閃 促銷期間、適用日期一次看

一張鈔票飛香港！大灣區航空為慶祝台北航線啟航一周年，祭出超值回饋「台北－香港」單程機票只要1,000元，年後再去香港玩一趟還不傷荷包。

圖／大灣區航空提供

大灣區航空不時推出促銷機票，即日起至2/8更是祭出龍年快閃最殺優惠，購買「台北－香港」單程機票只需新台幣1,000元（不含相關税項及燃油附加費），限時優惠適用期間為即日起至2024/2/7及2024/2/21日至3/31（自台北出發前往香港之航班），每程停留日數最多為7天。該票價包含每程7公斤手提行李限額，另可按需求加購託運行李。

目前，大灣區航空每星期共有16班來往台北與香港的航班，提供多班早上和晚間的航班選擇，行程安排靈活更方便。