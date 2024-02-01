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2／1開搶！ 華航龍年優惠票 全航線、全艙級「最低8折起」 開春快衝一波

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖為一架華航客機示意圖。記者黃仲明／攝影
圖為一架華航客機示意圖。記者黃仲明／攝影

迎接龍年到來，華航強勢推出「龍喜為著您」賀歲專案，自2/1起即刻開票出發，可享全航線8折起，全航線、全艙級皆適用，讓旅客們輕鬆成行，帶大家開春衝一波！

圖／中華航空官網
圖／中華航空官網

想要體驗浪漫粉紅魅力，來去東北亞賞櫻就對了，專案提供北海道、福岡、首爾85折，東京、大阪、沖繩、名古屋87折優惠；想到東南亞避冬感受熱帶好風光，提供人氣峇厘島8折優惠，另有精選宿霧、新加坡、馬尼拉、雅加達、胡志明市、河內、金邊熱門航點，82折優惠。

圖／華航提供
圖／華航提供

讓您自由搭配華航獨家的大加州航網(洛杉磯、舊金山、安大略)，最高享有85折優惠；還有南半球紐澳的秋楓季節，或是春彩繽紛的歐洲，提供87折優惠！

華航「龍喜為著您」(台語諧音「都是為了您」)賀歲專案，開票期間自2月1日至2月15日、為期15天，出發期間從2月1日至5月31日，全航線、全艙級／Basic樂活艙等均適用，單程／來回機票皆適用，最低8折起。

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