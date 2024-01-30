米奇來拜年！香港迪士尼「奇妙年年」龍年布置、新春美食、賀年表演全就位 加碼送期間限定「奇奇蒂蒂紅包禮」

迪士尼龍年新裝登場！香港迪士尼已換上龍年新春布置，濃濃的喜慶氛圍瀰漫園區各個小鎮與街道，隨處可見的紅燈籠、米奇春聯打造專屬迪士尼的農曆新年，米奇米妮、唐老鴨黛絲鴨、奇奇蒂蒂及達菲等迪士尼朋友也統統穿上中式新衣，還有多樣新春美食安排就位，準備去香港過新年的朋友可別錯過囉！

圖／香港迪士尼樂園度假區官方微博

圖／香港迪士尼樂園度假區官方微博

即將迎來龍年新春佳節，香港迪士尼準備就緒，今年以「奇妙年年」為主題，除了小鎮大街上的各式喜慶布置，像是米奇造型紅燈籠、節慶春聯外，迪士尼家族們統統穿著充滿過節氣息的中式新衣與大家拜年，邀請大家來樂園收穫「奇妙福氣」！即日起至2/25，還有全新賀年表演、新春美食、限定年貨、龍年周邊和酒店體驗等你來解鎖。

圖／香港迪士尼樂園度假區官方微博

圖／香港迪士尼樂園度假區官方微博

圖／香港迪士尼樂園度假區官方微博

圖／香港迪士尼樂園度假區官方微博

圖／香港迪士尼樂園度假區官方微博

此外，香港迪士尼也為過年入園的朋友準備小禮物，自大年初一（2/10）起，只要入園即可獲得「奇奇蒂蒂龍年紅包」，內含巧克力金幣、餐飲及購物優惠券，數量有限、送完為止；於園內消費滿港幣300元，則能免費獲贈「米奇/達菲與好友新春許願卡」，可將自己的新年心願掛在夢想花園許願牆上，儀式感滿滿。

圖／香港迪士尼樂園度假區官方微博

圖／香港迪士尼樂園度假區官方微博

大年初一（2/10）上午，另將特別舉行新春慶祝典禮，又有怎樣的活動與驚喜，就等大家親臨現場揭密囉！

圖／香港迪士尼樂園度假區官方微博