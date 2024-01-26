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軟萌霸主降臨！「水豚君の動物樂園」新品新竹SOGO首賣 來獨家限定打卡點過情人節

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／SOGO 百貨新竹店臉書
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天氣冷喜歡泡湯、偶爾還會玩疊疊樂的水豚君，已經快閃現身在新竹SOGO百貨囉，一路待到2/18、會陪伴大家度過春節跟情人節，除了有少不了的新品特賣之外，還有獨家限定的打卡點，以及水豚君造型鳳梨酥DIY及見面會，要記好時間來捕捉牠們唷！

圖／SOGO 百貨新竹店臉書
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圖／SOGO 百貨新竹店臉書
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由動物飼育員細心照料的水豚君們，一起在「水豚君の動物樂園」現身，變成氣球列隊歡迎著大家，還有泡在溫泉中的軟萌模樣，讓粉絲們一看到就尖叫，這些場景都藏在新竹SOGO百貨的樓層中，要記得多問多看才能捕捉到牠們；還有毛毛軟軟、摸了就不想放開的水豚君抱枕，以及限量、CP值超高的福袋，也都會出現在這次快閃店裡，SOGO也有水豚君的滿額好禮可以兌換，趁著天氣冷快帶牠們回家。

圖／SOGO 百貨新竹店臉書
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圖／SOGO 百貨新竹店臉書
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在快閃店結束前一天還有壓軸的活動，由專人教學、可以做出水豚君造型的鳳梨酥DIY(ThankQ會員限定報名)，還請到水豚君亮相跟大家合照，都將在2/17(六)的下午舉辦，鐵粉們要把握這難得的時機，到場去捕獲水豚君囉！

圖／SOGO 百貨新竹店臉書
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SOGO百貨新竹店【水豚君の動物樂園】快閃店

時間：1/23(二)-02/18(日)

地點：SOGO百貨新竹店 3樓活動會館(新竹市東區中央路239號)

圖／SOGO 百貨新竹店臉書
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SOGO 快閃店 鳳梨酥 DIY 福袋

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