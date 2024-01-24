3公里夜光櫻花海！ 2024台北「樂活夜櫻季」1/26開幕市集+電音派對 一路美到228連假
台北夜櫻盛宴要來了！ 2024台北「樂活夜櫻季」將在1/26至2/29登場，今年以電音為主題，使用粉色燈光投射在櫻花上，營造粉光閃耀的夢幻氛圍，開幕首日當天將有櫻花市集，更邀請「百大DJ」打造電音派對，搭捷運就能近距離欣賞櫻花的美。
2024內湖「樂活夜櫻季」今年以「夜光電櫻」為主題，連續35天帶來浪漫花季，樂活岸邊已營造出一條綿延3公里的浪漫櫻花步道，加上今年整體夜間光環境外，粉色燈光投射在櫻花上，打造浪漫夜光櫻花海。
1/26開幕典禮當天除了有櫻花市集和豐富的舞台表演外，更邀請到神秘嘉賓「百大DJ」為大家呈現盛大的電音派對，讓大家感受音樂魔法與夜櫻一同狂歡！此外，當天的填問卷/打卡送好禮活動，民眾只要在FB上打卡和填寫問卷，即可獲得紋身貼紙組及炫光手環。
樂活公園首波綻放鮮豔桃紅色彩的寒櫻，接著八重櫻、昭和櫻和吉野櫻陸續接力開花，欲來此賞花可搭乘捷運至「東湖站」，由3號出口步行約10分鐘即可到達。
2024樂活夜櫻季
活動時間：2024/01/26(五)~02/29(四)
活動地點：內湖樂活公園(台北市內湖區康樂街61巷)
點燈時間：每晚17:30-22:00
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