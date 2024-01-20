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「SPY×FAMILY間諜家家酒」出任務！1/23快閃高雄統一時代百貨 安妮亞表情包貼紙、近30款新品超欠買

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／WeTrust 信賴互動行銷 提供
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可愛的安妮亞這次要到高雄啦！【SPY×FAMILY間諜家家酒】快閃店將在1/23到3/3，進駐高雄統一時代百貨，店內除了有三大拍照打卡點，還有必收的安妮亞表情包貼紙組，更有近30款新品上架，等著粉絲們來把它們帶回家；另外，2.5米高的「安妮亞氣球人偶」會在2/7現身、在高雄等大家來合照，過年到高雄走春別忘了排進行程中～

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快閃店中以「安妮亞扭蛋區」打頭陣，還有洛伊德、安妮亞、約兒、彭德隱藏真實身份組成的「佛傑一家」角色牆，可愛、帥氣、氣質一次兼具的背景一定要拍好拍滿！店內推出的生活週邊新品，涵蓋了隨身小物-零錢包、飲料杯套、卡套、文件夾等，還有冬天外出不怕冷吱吱的帽T與居家必備的地墊、木盤等等用品，都有佛傑一家在陪著你，先入手就對了！在快閃店內單筆消費滿699元，更可獲得高雄場限定「紀念集章卡」，共有四個章等著粉絲來蒐集。

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除了在快閃店買好買滿之外，2/7～3/3期間限定的2.5米高「安妮亞氣球人偶」會現身高雄統一時代百貨，訪客還能享受「旋轉木馬」、「釣魚機」、「小火車」、「海盜船」等遊樂設施，一秒找回全家大小歡樂的童年時光！

圖／WeTrust 信賴互動行銷 提供
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【SPY×FAMILY間諜家家酒】快閃店

日期：1/23～3/3

展覽地點：統一時代百貨高雄店1樓(高雄市前鎮區中華五路789號)

營業時間：週日～週四 11：00～22：00

週五、假日前一天 11：00～22：30

週六、連續假日 10：30～22：30

安妮亞氣球人偶快閃日期：2/7～3/3

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