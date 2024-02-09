走春賞燈路線！ 台南2大街區宮燈「神農街」、「府城成功燈會」 千盞燈籠大造復古風情

來一趟復古年節春遊路線！ 趁著春節農曆假期，走一趟台南旅行來賞千盞造型復古宮燈，推薦2處特色街區「神農街龍年元宵花燈展」和「府城成功燈區」，年節期間將南下旅遊的朋友們快規劃起來吧！

●2024神農街龍年元宵花燈展

圖／IG@beckhamhong66授權

神農街近年來有許多文創小店進駐，是人氣打卡景點，2024神農街龍年元宵花燈展自即起展開，由附近居民與學生彩繪而成，沿著復古的老街延伸，復古宮燈造型，超有年節感，更於2/18日當天在神農街79號五條港行號門口將發放籠年小提燈，準備造訪台南的朋友們別錯過囉。

圖／IG@beckhamhong66授權

有文青聖地之稱的神農街，街道兩旁的店都充斥濃濃的手作風格，以及各種復古風格的小店可以逛，走到神農街與康樂街路口還可以看到用燈籠排成的「臺南400」，不過為了維持原創性，大多數店家內都不可以拍照，需多多留意店家的規範。

圖／IG@beckhamhong66授權

2024神農街龍年元宵花燈展

活動展期：即日起-2/28日

地址：台南神農街79號

※亮燈時間17:30-23:00

●府城成功燈區

圖／IG@beckhamhong66授權

府城成功燈會-天公作美一定成功燈會，位於台南市中西區的「鄭成功祖廟」，是全臺第一座主祀鄭成功的廟宇，整個區域加外圍有千盞燈籠，今年燈籠隧道內有「大臺南燈區」和「日本山形市各學校燈區」共展出。

圖／IG@beckhamhong66授權

自即日起至3/10都能欣賞成功燈會，預計於2/2晚上18點進行開幕啟燈，後續還有一連中活動，如點成功祈福燈、過七星爐求平安、躦成功轎、初九天公生祈福、成功公益市集、書法學會贈墨寶、元宵迓花燈搓湯圓等，詳情可上台南市中西區公所查看。

圖／翻攝臺南市中西區公所粉專

府城成功燈區

燈籠展期：2024/01/25-2024/03/10

開幕啟燈：2024/02/02 晚上18:00

地址：台南市中西區忠義路二段36號

籠亮燈時間：18:00-22:00