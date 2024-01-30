過年遊臺南！體驗「新營波光節」全新原創光影藝術燈會

【旅奇傳媒/編輯部整理】三大燈節今年齊聚臺南，新春臺南波光閃閃！睽違16年的「台灣燈會」重返臺南、指標性「月津港燈節」外，加上全新原創藝文展覽「新營波光節」，不僅讓臺南成為今年燈節亮點，新營更因此成為龍年新興旅遊熱點。臺南市文化局也同步公開許多文青必訪的質感旅行景點，包括沉浸式體驗鹽水小鎮的月之美術館「日常美術課」、充滿復古懷舊感的日式下午茶「弎弌－和茗園」。

「新營波光節」作品－《光之眼》。 圖：臺南市政府文化局／提供

首屆「新營波光節」以光影藝術為核心展現台南人文歷史、生態環境，於新營文化中心及新營天鵝湖，分別打造「團圓‧微光」幾米戶外藝術裝置展以及「波光圈」燈節活動，兩大活動分別自1/20和1/27起開跑。

▲首屆「新營波光節」登場。 圖：臺南市政府文化局／提供

台南再推藝文燈會原創品牌「新營波光節」 兩大展區亮點搶先看

全新藝文燈會品牌「新營波光節」整合在地人文流域的總體營造、自然流體的水系治理，與藝術流派的新感覺體驗，策展人方敘潔表示首屆以「波光圈」為策展概念，運用臺南新營天鵝湖的湖面波動特色，將視覺聚焦於光線與水波融合的光影，以彼此相遇、重疊、重構的樣態，引領民眾體驗在地文化豐富樣貌。

▲《天鵝湖》－廖育萱、狄文斯、台灣燈藝文化發展協會－《繞巡》。 圖：臺南市政府文化局／提供

天鵝湖展區運用水域及環境與光影結合方式，展現新營歷史人文生態交融的文化，藝文迷不能錯過的亮點作品都在這！首先作品《繞巡》是由來自法國音樂家狄文斯(Divyns)採集在地廟宇的熱鬧聲音，結合裊裊繚繞的煙、繞境間的巡迴幻化為廟宇輪廓，創作出充滿台南味的電音作品《繞巡》，讓參觀民眾有視覺與聽覺的雙重享受。第二個亮點為設計師白睿騰創作《Flow浮生》，靈感取自天鵝湖名列國家重要保護濕地之生物多樣性，藝術家運用機械動力使燈光裝置產生動態，以抽象的幾何大型藝術裝置，呈現出渺小生命的浮動。最後由新營在地的新銳藝術團隊「作日製作 404 N.F」，以動態機構打造作品《凹》模擬波浪的推移變化、於夜間配合 LED 控制，展現多元的燈光、機械動態文本，由緩和的波動狀態，推演至激揚的動作變化。

▲「新營波光節」作品－《光感曼波》。 圖：臺南市政府文化局／提供

新營文化中心展區重現幾米繪本世界，以幾米繪本《月亮忘記了》為主題的「2024 幾米 Singing 臺南——團圓‧微光The Moon Forgets」藝術裝置展，此次將高6米、高3米的3顆超級月亮搬來新營，希望透過作品傳達溫暖，點亮觀賞者的心靈，也為蛻變中的文化城市帶來一處想像，歡迎民眾來跟月亮與小男孩合影。新營文化中心還提供獨家設計限量400顆的「幾米月亮造型充氣燈籠」，等你來索取！活動詳細資訊可查詢新營文化中心網站。

▲幾米藝術裝置展。 圖：臺南市政府文化局／提供

2024台南新興文青質感旅行！盤點新營波光節白天三大推薦好去處

推薦春節、元宵節想出遊至台南的民眾一定要來一趟新營，因應「新營波光節」的展期，臺南市文化局公開私房新興文青景點，讓民眾晚上看燈節，白天也能玩一整天。首先就是文青最愛復古年華的慵懶下午茶開始，擁有樸實昭和風的日式老宅「弎弌-和茗園」不僅建築物擁有超過八十年歷史，「弎弌-和茗園」以在歷史建物裡喝老祖先種下的古樹茶為經營特色，讓人能從古茶濃厚香氣及老宅內檜木香氣中穿梭回昭和年代。下午茶時光坐在榻榻米上望著日式庭園，品茗吃著輕食茶點，享受來自懷舊風情的雅致與寧靜！

▲鹽水月之美術館「日常美術課」。

白天行程還有不能錯過的在鹽水月之美術館「日常美術課」，引領民眾運用第一視角體驗完整的鹽水美術館，遊程中依難易度分為不同體驗坊，其中限定體驗課程「做做日常 鹽水藝文行旅」推薦給藝文迷！課程中以藝術觀察體驗方式帶大家走訪月之美術館，也特別邀請擅用幾何風格的插畫家葉修豪，以抽象畫詮釋所見的小鎮日常風景，有興趣之民眾請留意月之美術館粉絲專頁訊息。

臺南文化局也推出天鵝湖展區隱藏玩法—生態導覽，邀請在地新營社大講師介紹天鵝湖生態，總共分為三大主題包括「埤寮變天鵝－埤寮聚落的故事」、「天鵝「蛙蛙」叫－公園裡的蛙類生態」、「濕地鳥樂園－尋找天鵝湖的鳥鳥們」，讓民眾能藉由活動推廣永續的生態教育，深度欣賞「新營波光節」與「天鵝湖」共舞之美。

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