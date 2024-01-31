台北人走春勝地！華山園區「主題特展、快閃店一覽」新春必逛　「Hello Kitty、史努比」領軍熱鬧過新年

下週即將迎來農曆新年，全台各地都開始瀰漫過節的喜慶氛圍。台北人想好去哪走春了嗎？華山文創園區有Hello Kitty、粉紅豬小妹、印象派、厲陰宅之旅等多類型特展，還有洗版各大社群的史努比、拉拉熊、咒術迴戰、魷魚遊戲等快閃店，超過十個展覽加快閃，逛一整天都沒問題。

圖／華山1914文化創意產業園區粉絲專頁

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台北人走春去華山！華山文創園區是近期人氣超夯的放鬆勝地，大小朋友都愛的Hello Kitty 50週年、粉紅豬小妹野餐趣、感受藝術洗禮的印象派150週年及勇者試膽的厲陰宅之旅等寒假特展齊聚，不論是喜歡可愛療癒、或是懸疑驚悚等氛圍的朋友都能一次滿足。

圖／HELLO KITTY 50週年特展粉絲專頁

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除了各類型特展外，更同步集結洗版社群的「史努比頂尖藝術大師」、拉拉熊20週年、波波冰狗室、怪奇物語、咒術迴戰及魷魚遊戲等各色期間限定快閃店，打卡史努比造型雞蛋糕、拉拉熊公車造景，還有各個主題的週邊商品逛好逛滿，一不小心就逛到天黑啦！

圖／華山1914文化創意產業園區粉絲專頁

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此外，位於華山小確幸前廣場，另有甜甜圈專賣「Chubby doo」快閃飄香，推出五款華山限定經典單品：金沙爆餡可頌、香草牛奶可頌、太妃糖脆粒可頌、鳳梨扶桑花甜甜圈、香橙巧克力甜甜圈，走逛餓了來點熱量補充剛剛好。

圖／Chubby Doo 甜甜圈專賣店粉絲專頁

2024 華山1914文化創意產業園區 春節期間特展、快閃店一覽 【各類特展】 即日起～03/03 反應過激的貓7週年特展 即日起～04/07 粉紅豬小妹野餐趣互動特展 即日起～04/07 印象派150週年光影藝術展 即日起～04/07 Hello Kitty 50週年特展：與未來做朋友吧 即日起～04/07 厲陰宅之旅 沉浸式體驗展 【期間限定快閃店】 即日起～04/08 史努比頂尖藝術大師期間限定快閃店 即日起～03/10 怪奇物語期間限定快閃店 即日起～04/07 Rilakkuma 20TH Anniversary Tour in Taipei 即日起～03/24 咒術迴戰快閃店 即日起～03/24 魷魚遊戲快閃店 即日起～04/07 波波冰狗室快閃店 即日起～02/29 甜甜圈Chubby doo快閃店

注意事項：除夕（02/09）全園區休館；特展活動初一（02/10）皆正常營業

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