過新年就看這檔美食了！2024「好年味市集」中山熱鬧展開，近100攤逛好逛滿
樂於漫遊市集的美食愛好者切勿錯失機會了！台北捷運在心中山線形公園舉辦「好年味市集」現已正隆重登場，由晶華酒店領軍，匯聚近百攤獨特美食及精緻伴手禮，將最新逛街聖地「心中山」塑造成充滿濃郁年節氛圍的美食勝地。尤其在第二週的週五、六、日，午後三天將呈獻讀者一定會滿載的人氣美食。
從中山站四號出口走出來就可以一秒踏入「好年味市集」了，近百攤特色文創攤位擠滿整個區域。其中最值得一提的，絕對非「台北晶華酒店」攤位莫屬，下午三點半至四點半間，現場將呈現限時主廚料理秀，獨家推出的花生酸菜炸年糕、溏心厚切烏魚子，僅能在「好年味市集」品味。
尤其在第二週，美食更加精彩。「HiRS堅果燕麥」將主打草莓纖脆片，散發濃郁草莓香氣，搭配杏仁、南瓜籽、糙米和大麥仁，既美味又兼具健康元素；而「貓起來串雞蛋糕」特別打造以純鮮奶製作的新年限定起司龍蝦燒雞蛋糕，香濃奶油奶酥充實內餡，令人垂涎欲滴；此外，「福順家」在國際牛肉麵比賽備受肯定，以紅麴醬油增添甜味與鮮味，並以紅麴釀造的紅露酒燉煮牛肉，湯頭更加鮮美。
2024年「好年味市集」
日期：2024/01/26(五)～2024/02/04(日) 連續兩週 五六日
時間：週五17:00~21:00、週六14:00~21:00、週日14:00~20:30
地點：心中山線形公園
（捷運中山站4號出口至雙連站1號出口）
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