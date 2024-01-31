過新年就看這檔美食了！2024「好年味市集」中山熱鬧展開，近100攤逛好逛滿

樂於漫遊市集的美食愛好者切勿錯失機會了！台北捷運在心中山線形公園舉辦「好年味市集」現已正隆重登場，由晶華酒店領軍，匯聚近百攤獨特美食及精緻伴手禮，將最新逛街聖地「心中山」塑造成充滿濃郁年節氛圍的美食勝地。尤其在第二週的週五、六、日，午後三天將呈獻讀者一定會滿載的人氣美食。

圖／Funtasty有趣市集與台北捷運提供

從中山站四號出口走出來就可以一秒踏入「好年味市集」了，近百攤特色文創攤位擠滿整個區域。其中最值得一提的，絕對非「台北晶華酒店」攤位莫屬，下午三點半至四點半間，現場將呈現限時主廚料理秀，獨家推出的花生酸菜炸年糕、溏心厚切烏魚子，僅能在「好年味市集」品味。

圖／Funtasty有趣市集與台北捷運提供

尤其在第二週，美食更加精彩。「HiRS堅果燕麥」將主打草莓纖脆片，散發濃郁草莓香氣，搭配杏仁、南瓜籽、糙米和大麥仁，既美味又兼具健康元素；而「貓起來串雞蛋糕」特別打造以純鮮奶製作的新年限定起司龍蝦燒雞蛋糕，香濃奶油奶酥充實內餡，令人垂涎欲滴；此外，「福順家」在國際牛肉麵比賽備受肯定，以紅麴醬油增添甜味與鮮味，並以紅麴釀造的紅露酒燉煮牛肉，湯頭更加鮮美。

圖／Funtasty有趣市集與台北捷運提供

圖／Funtasty有趣市集與台北捷運提供

2024年「好年味市集」

日期：2024/01/26(五)～2024/02/04(日) 連續兩週 五六日

時間：週五17:00~21:00、週六14:00~21:00、週日14:00~20:30

地點：心中山線形公園

（捷運中山站4號出口至雙連站1號出口）

圖／Funtasty有趣市集與台北捷運提供