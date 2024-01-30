「我不是胖虎」新春快閃店誠品開幕了！7大打卡點＋80款限定週邊一定要收藏

「我不是胖虎」的粉絲們看過來！別錯過這場新春《幸福年華-豐虎狂歡》快閃店，即日起至3/17光臨誠品武昌2樓，一起探索七大有趣打卡點，還有嶄新的「神瑞龍虎門神」、歡樂的「幸運龍珠台」等一起陪讀者過新年，不僅如此，快閃店更推出80款全新周邊商品，從金龍迎春地墊到錢財歡樂門簾統統有，消費還有大扭蛋活動，一起擁抱2024年好運吧！

圖／我不是胖虎提供

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一進店，「神瑞龍虎門神」保證迎接讀者目光，守護新的一年帶來平安；接著，「歡樂豐虎主題牆」上，可愛的胖虎和豐虎共同祝賀新年，豐富多元的「幸運祥瑞區」則為你帶來正能量；展開「龍虎齊踏春區」，深入「龍躍虎跳」的場景中拍攝超萌時刻。此外，還有「幸運龍珠台」可以體驗。

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想為家裡增添新年氛圍？從「幸運年春聯」入手，喜氣洋洋的字句搭配上胖虎和豐虎俏皮的模樣，日日帶來好運。地板上擺上「金龍豎崛地墊」，一踏入門口即感受新春氛圍。在屋內，「豐虎年長門簾」讓你擺脫厄運。墻上的「無懸掛畫」為你祈求龍年好運，裝點得宜。還有「吉祥胖虎小立牌」盲盒，選中大吉籤，保你一整年充滿好運！

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至於80款週邊限定商品也很值得收藏，包含「幸運年隔熱墊」上刻有吉祥話語，傳統春聯的造型，極具新春氛圍；或是閃閃發光的「金光燦爛鋁合金杯墊」上，胖虎和豐虎喜氣洋洋的拜年場景更是令人小確定！還有長輩或小朋友的必備「豐虎年坐墊」，讓冷冰冰的椅子瞬間溫暖，然後若要過年包紅包，今年的「金豐年紅包組」是最合適的紅包袋首選！

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即將迎來七天長假，不妨在家裡追劇時攜帶龍年的「歡樂抱枕」，四款生動龍虎圖案一次滿足。冷冷的天氣裡，「金豐大毯」給你溫暖，有肥龍及龍虎兩款選擇，為新年注入活力！喝茶時別忘了「流沙杯墊」，吸睛的金色流沙，再搭配上胖虎和豐虎祝賀超可愛；若想要文青點的請選「木杯墊」，四款龍騰虎躍圖案任選，過年天天變換心情，看也看不膩。其他還有木盤、充電頭、滑鼠墊與木質御守吊飾等都很值得收藏，鐵粉們不要錯過了！

圖／我不是胖虎提供

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誠品武昌店2樓「我不是胖虎」快閃店

日期：即日起至年113年3月17日

營業時間：11:30-22:00

地點：台北市萬華區武昌街二段77號2樓（誠品生活武昌店）