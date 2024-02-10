最愛泡湯暖身心！ 5家雙北口碑推薦「豪華溫泉飯店」 加碼2間「2024新開溫泉飯店」拭目以待

冬天就是要好好泡個湯！ 為大家整理一下雙北5間兼具口碑與高品質的溫泉飯店，讓外地縣市的朋友，趁著新年走春列入體驗之旅，另外，還有2間值得共同期待的「新開溫泉飯店」，預計下半年就能與大家見面囉！

●北投日勝生加賀屋國際溫泉飯店

圖／日勝生加賀屋官網

座落於台灣最負盛名的溫泉區—北投，是日本最負盛名的百年溫泉旅館「和倉溫泉 加賀屋」唯一的海外分館，佔地約四百坪，外觀以日本傳統技法數寄屋方式精細雕琢建造，並粹取日本旅館貼心的管家服務文化，讓客人在住宿期間都能感受親切體貼的服務。

●陽明山天籟度假酒店

▲迎接2022 ITF臺北國際旅展，陽明山天籟渡假酒店推出多個主打商品。 圖：陽明山天籟渡假酒店／提供

擁有北台灣最大近2000坪露天風呂湧泉樂園，源自陽明山四磺坪溫泉源頭的100%原湯，純淨不受外界無染，堪稱是北台灣的溫泉秘境。簡約現代風格融入陽明山在地元素設計，多達20餘池的溫泉池與SPA按摩水療池包含溫泉池、冷水池、氣泡按摩池、沖淋水柱池、半露天男女裸湯區等，多樣化選擇洗滌旅人一身的疲憊。

●大地酒店

圖／大地酒店官網

隱身在北投極靜之地，泡湯賞雪是飯店一大特色，大眾風呂使用北投著名的白磺泉，與日本箱根泉質相近，有美人湯之美名。男女分區的室內、戶外裸湯區，烤箱、蒸氣室、休息室一應俱全；飯店特別斥資打造的飄雪氛圍，讓人恍若置身遺世獨立的北國秘境。

●馥蘭朵烏來渡假酒店

圖／馥蘭朵烏來提供

面山傍水獨享烏來得天獨厚的自然景緻，擁優雅完善的客房、湯泉、SPA芳療房、及餐廳，為國內獨具特色的藝術文創酒店，以大自然場域為舞台，每日在館內皆有一系列的藝術活動演出。完美的氛圍營造，加上獨具創藝的美學導入，提供以客為尊的貼心服務。

●麗禧溫泉酒店

圖 / @北投麗禧溫泉酒店官方網站

位在北投制高點，緊鄰陽明山國家公園，酒店規畫的泡湯享受，山林環繞的隱密空間、溫潤滋養的白磺溫泉，以取得大磺嘴第一口湯著名，總共提供16個人湯屋、露天風呂、儷漾SPA等多項服務，每一間客房除了擁有15坪以上的私人空間，也都擁有絕佳的山林視野。

★2024新開幕-晶泉丰旅

北投晶泉丰旅示意圖。圖／晶華酒店集團提供

「晶泉丰旅」隸屬晶華酒店集團旗下，首個以精品溫泉渡假酒店為定位的品牌，預計於2024第三季於北投正式迎來全新溫泉飯店開幕，規劃有117間客房與湯屋、3間SPA及2間餐廳，還有絕美空中花園泳池，將以提供優質住宿環境以及卓越的餐飲服務為目標。

★2024新開幕-凱悅渡假酒店Hyatt Regency Jinshan Resort

「新北金山凱悅酒店」是台灣第一間Hyatt Regency凱悅品牌的Resort渡假酒店，是新北市金山區第一間國際品牌豪華渡假酒店，選址於距離金山老街不遠的環金路，共有211間客房與套房，每一間客房都擁有獨立的溫泉池，並規劃140坪男女大眾湯、頂樓景觀泳池，及提供三式特色料理之全日餐廳、酒吧及宴會廳等，並可坐擁絕佳的金山景致。