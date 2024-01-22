震撼度爆表！2024「鹿耳門元宵煙火秀」絢爛登場 超狂亮點、系列活動一次看

可愛的安妮亞這次要到高雄啦！【SPY×FAMILY間諜家家酒】快閃店將在1/23到3/3，進駐高雄統一時代百貨，店內除了有三大拍照打卡點，還有必收的安妮亞表情包貼紙組，更有近30款新品上架，等著粉絲們來把它們帶回家；另外，2.5米高的「安妮亞氣球人偶」會在2/7現身、在高雄等大家來合照，過年到高雄走春別忘了排進行程中～

2024-01-20 15:30