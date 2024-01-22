震撼度爆表！2024「鹿耳門元宵煙火秀」絢爛登場 超狂亮點、系列活動一次看
鹿耳門元宵煙火定檔！南台灣最受矚目的高空煙火秀「2024鹿耳門聖母廟元宵花火」將於2/24元宵節當日絢爛登場，除了精彩花火施放外，還有一系列節目活動，邀請大家來此賞煙火同樂、共襄盛舉，為2024好運加持。
2024「鹿耳門聖母廟元宵花火」將於2/24元宵節登場，系列活動於當日上午9時～晚間10時熱鬧開跑，包含東門城迎春禮、踩街、祭典、遶境遊行等，還有民俗藝陣、武陣大匯演及鞭春贊、搶春牛。而重頭戲啟炮儀式、環廟煙火大秀、炸烽炮及高空音樂花火秀等則預計於晚上8點起揭幕，點亮聖母廟夜空與迎接新氣象。
據悉，本次「高空煙火秀」斥資千萬請來國際知名煙火設計師，為鹿耳門聖母廟量身打造獨一無二的超豔麗花火，帶來精彩動人的花式煙火，加碼三座高空風火輪，預計為「鹿耳門元宵不夜城」畫下完美的句號。更多活動資訊可見台南正統鹿耳門聖母廟粉絲專頁。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言