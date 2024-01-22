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震撼度爆表！2024「鹿耳門元宵煙火秀」絢爛登場 超狂亮點、系列活動一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自台南正統鹿耳門聖母廟粉絲頁、IG@molly888666授權
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鹿耳門元宵煙火定檔！南台灣最受矚目的高空煙火秀「2024鹿耳門聖母廟元宵花火」將於2/24元宵節當日絢爛登場，除了精彩花火施放外，還有一系列節目活動，邀請大家來此賞煙火同樂、共襄盛舉，為2024好運加持。

圖／摘自台南正統鹿耳門聖母廟粉絲頁
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圖／摘自台南正統鹿耳門聖母廟粉絲頁
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2024「鹿耳門聖母廟元宵花火」將於2/24元宵節登場，系列活動於當日上午9時～晚間10時熱鬧開跑，包含東門城迎春禮、踩街、祭典、遶境遊行等，還有民俗藝陣、武陣大匯演及鞭春贊、搶春牛。而重頭戲啟炮儀式、環廟煙火大秀、炸烽炮及高空音樂花火秀等則預計於晚上8點起揭幕，點亮聖母廟夜空與迎接新氣象。

圖／IG@molly888666授權
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據悉，本次「高空煙火秀」斥資千萬請來國際知名煙火設計師，為鹿耳門聖母廟量身打造獨一無二的超豔麗花火，帶來精彩動人的花式煙火，加碼三座高空風火輪，預計為「鹿耳門元宵不夜城」畫下完美的句號。更多活動資訊可見台南正統鹿耳門聖母廟粉絲專頁

圖／摘自台南正統鹿耳門聖母廟粉絲頁
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圖／IG@molly888666授權
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