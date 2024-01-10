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「2024國際熱氣球嘉年華」亮點提前曝光了！無人機煙火秀統統有住宿先訂了

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／臺灣國際熱氣球嘉年華臉書粉專
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一年一度的熱氣球嘉年華活動亮點提早曝光了！「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」早在半年前即公開了活動日期，吸引著熱愛冒險的旅人。今年的盛會將在風景如畫的鹿野高台舉辦，連續45天創下全新盛大規模，今年，真的是一場不容錯過的大好機會了。

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華臉書粉專
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圖／臺灣國際熱氣球嘉年華臉書粉專
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今年的活動堪稱歷屆最大規模，不僅擴大至45天，每天都有豐富的活動安排，還能讓遊客可以從早到晚都沉浸在各種精彩活動之中，不妨趁早規劃與安排周遭交通與住宿，肯定不會後悔。

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華臉書粉專
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至於「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」首波亮點，像是每週都有震撼的光雕音樂會，還有無人機及煙火秀，現在也已擴大到每週都將上演，確保整個活動期間都充實精彩，這次的嘉年華將成為一場令人難以忘懷的視覺盛宴。

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華臉書粉專
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「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」的舉辦日期日前確定為7月6日至8月19日，地點位於風景如畫的鹿野高台，可以盡情在這片美麗的土地上追逐熱情與驚奇。想要瞭解更多詳情，請至官方網站：https://balloontaiwan.taitung.gov.tw/zh-tw。

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華臉書粉專
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