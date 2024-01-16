香港來回機票2000起！大灣區航空「兩人同行」最狂促銷 加碼再享免費20公斤行李托運
飛香港2,000起！大灣區航空即日起至3/31推出「一起GO飛香港」兩人同行促銷機票，只要在活動期間購買機票，並輸入優惠碼即可以2,000元起的超值價入手台北香港來回機票，再享20公斤行李免費托運！
大灣區航空即日起至3/31祭出超狂促銷「兩人同行一起飛」，台北香港來回每人只要2,000元起，活動期間購買機票時輸入優惠碼「OPTTWBA」，就能以每人2,000元起的超殺優惠價入手台北香港來回機票，更享免費20公斤行李托運優惠，出發日期為即日起至10/26，想飛就飛不怕傷荷包，開吃港點美食、打卡維多利亞港。
值得注意的是，促銷機票僅限台北出發之航班，優惠票價不含燃油附加費和有關税款，更多相關規則可見大灣區航空活動官網。
大灣區航空「一起GO飛香港」促銷活動資訊
優惠航程：台北－香港往返
購買日期：即日起～2024/3/31
出發日期：即日起～2024/10/26
促銷內容：活動期間購買台北香港來回機票，輸入優惠碼「OPTTWBA」即享優惠
不適用日期：2024/2/13～2024/2/18（從台北出發）
活動官網：兩人同行一起飛活動官網
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言