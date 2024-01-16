香港來回機票2000起！大灣區航空「兩人同行」最狂促銷 加碼再享免費20公斤行李托運

「樟樹湖櫻穀王茶亭」迎來了一年一度的河津櫻盛放，為追尋花海的遊客提供了經典必賞的美景。河津櫻花期自每年1月下旬綿延至3月中，其桃粉色花瓣比典型的日本吉野櫻稍顯濃艷。作為花期最早的日系品種櫻花之一，河津櫻約於1月底前後達到盛開，預計將更提前於往年。對於愛好花海的遊客而言，這是一個難得的賞花機會，務必安排行程衝了。

2024-01-13 10:58