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最厲害的脆皮燒肉！神還原媲美香港利苑酒家的「脆皮燒肉」，烤鴨皮脆肉香也很強

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

網譽永和最強的燒臘就是「入魂燒味 燒臘餐廳」囉，吃過的都說讚，老闆曾在香港米其林一星的利苑酒家任職過，傾盡所學帶來香港好吃的燒臘，讓國人不必出國就能吃到米其林級的美食。

入魂燒味 燒臘餐廳鄰近永和樂華夜市，附近停車不易，巷內剛好有一個付費停車場，但只能容納3～4台車，如遇客滿可能要附近繞繞找車位。

店內用餐座位不算多，比較多人選擇外帶。

整隻烤鴨、整塊脆皮燒肉懸掛著，迫不及待想大快朵頤。

入魂燒味 燒臘餐廳餐點品項不多，主要就是雞、鴨、叉燒跟脆皮燒肉，內用低消一人一個套餐（115cm以下不在此限）。

清一色吃過的饕客都說讚的就是入魂燒味 燒臘餐廳的叉燒和脆皮燒肉，人氣雙拼餐（NT.260）是首選，當然就是要叉燒拼燒肉囉（拼燒肉另多加20元）！或是點套餐用優惠價100元加購任何一種肉半份，可以吃的更過癮。

多年前到香港特地去利苑酒家朝聖，最令人念念不忘的就是它的冰燒三層肉，而入魂燒味的脆皮燒肉勾起了那股回憶感，極為酥脆且薄度一致的皮，搭配甜美的肉汁，肥肉的入口即化一點也不油膩，完全不沾醬也完全豬肉的腥臭味，相當美味。

同樣讓人驚艷的還有叉燒，肥瘦相間的叉燒，切的方正厚實，肥而不膩、瘦而不柴，鎖住充沛肉汁，巴附著微甜鹹的醬汁，勾勒著味蕾讓人欲罷不能。

採用櫻桃鴨製作的皇醬烤脆鴨（NT.230），是喜歡吃鴨肉的朋友不可錯過的品項之一，烤脆鴨如要指定部位另加50元，問了一下當天還有一份鴨腿，立刻指定升級。

鴨腿皮薄脆，鴨肉有咬勁卻不乾柴，肉香十足非常優秀，附贈梅子醬汁可以搭配食用。

入魂燒味的雞肉跟普通燒臘店的雞肉風味不同，桶仔醬香雞（NT.190）的醬汁與眾不同，肉質像油雞般的軟嫩不柴，口感不錯，但驚艷度不及叉燒、燒肉和烤鴨。

套餐均附上湯青菜、白飯、港式老火湯，內用可免費續用白飯和老火湯，上湯青菜軟透鮮甜，宛如白菜滷的口感，單純的娃娃菜甜味，超喜歡。

白飯偏乾，附湯不含糊的港式老火湯，如廣式煲湯的濃醇，小細節也很用心。

像小吃店、便當店的氛圍，實際上有專業餐廳的水準，若以餐廳等級來看價位，便合理不貴，若是以燒臘便當店來看當然價格偏高，但檔次是完全不能相提並論的！

之前在香港利苑酒家吃的冰燒三層肉就要價港幣130，但在台灣不到300元就能品嚐，一樣好吃又厲害，還不用搭飛機出國，個人覺得很合理，喜歡叉燒跟脆皮燒肉的朋友一定要來試試。

入魂燒味 燒臘餐廳 | FB

電話：02-8921-1981

地址：新北市永和區大新街38號

營業時間：17:00–21:00（週二到週五）；12:00–14:00, 17:00–21:00（週六、週日）

週一公休

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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