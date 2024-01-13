「樟樹湖櫻穀王茶亭」一年一度盛開！堪比日本吉野櫻趕快美拍打卡

「樟樹湖櫻穀王茶亭」迎來了一年一度的河津櫻盛放，為追尋花海的遊客提供了經典必賞的美景。河津櫻花期自每年1月下旬綿延至3月中，其桃粉色花瓣比典型的日本吉野櫻稍顯濃艷。作為花期最早的日系品種櫻花之一，河津櫻約於1月底前後達到盛開，預計將更提前於往年。對於愛好花海的遊客而言，這是一個難得的賞花機會，務必安排行程衝了。

圖／ig網友玉玲 彭授權提供

櫻穀王茶亭周邊不僅河津櫻王、櫻后競相怒放，將湖畔點綴得如詩如畫。湖畔的花海呈現出絢爛多彩的色彩，吸引著喜愛自然美景的遊客們。樟樹湖河津櫻全盛開後，接下來將陸續登場隙頂、石棹等景點的河津櫻，而福爾摩沙櫻、重瓣緋寒櫻、椿寒櫻、昭和櫻等品種也將陸續成為一月下旬至二月的主角。

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無論是花期的提前還是湖畔的綻放，樟樹湖帶給遊客的是一場視覺盛宴，將自然之美與浪漫的氛圍完美結合。趁著花開之際，細緻品味每一片花瓣的優雅，讓這趟賞櫻之旅成為難以忘懷的回憶。

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