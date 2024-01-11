春節連假賞花去！ 3000坪古亭河濱公園「大波斯菊花海」必拍 還有光球、稻草捆、船型眺望台 搭捷運就能到
時序來到了春天，台北必拍賞花景點快看！古亭河濱公園3000坪花海即將盛開，今年造景特別新增了船型眺望台、稻草捆、彩色球燈等，讓旅客盡情拍美照，耀眼唯美的花況，預估將一路盛開到二月下旬。
被媲美為日本芝櫻紫色花毯的古亭河濱公園花海，目前花開約3成，除了「大波斯菊花海」現正浪漫盛開，接下來還有矮牽牛、小油菊、粉萼鼠尾草、醉蝶花、黃波斯菊、芳香萬壽菊等花種接力綻放。
台北水利局於臉書專頁最新宣佈，「古亭河濱花海」前奏曲響起，今年現場特別營造鄉村原野風道具，設置了49個稻草捆、加碼夜間白色可愛光球光雕展、船型眺望台、野餐桌椅與帳篷，宛如來到歐洲花海氛圍。
在Google地圖上搜尋「古亭河濱公園籃球場」、「古亭河濱公園心型拱門」導航，或搭乘捷運於公館站出來往自來水博物館方向抵達公館水岸。水利局預計花期將美至二月下旬。網友也於台北水利局粉專留言分享，表示入夜點燈後的造景別有意境，春節連假不妨就來此賞花拍美照。
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