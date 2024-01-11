春節連假賞花去！ 3000坪古亭河濱公園「大波斯菊花海」必拍 還有光球、稻草捆、船型眺望台 搭捷運就能到

一年一度的熱氣球嘉年華活動亮點提早曝光了！「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」早在半年前即公開了活動日期，吸引著熱愛冒險的旅人。今年的盛會將在風景如畫的鹿野高台舉辦，連續45天創下全新盛大規模，今年，真的是一場不容錯過的大好機會了。

2024-01-10 11:00