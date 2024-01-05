松紅佈滿神秘山林！ 台中新田登山步道眺望「階梯式落羽松秘境」 一窺從未開放的夢想莊園

落羽松轉紅的季節，帶大家來看看一處神秘松紅佈滿山林，這是位於台中潭子的新田落羽松秘境，也有「落羽松夢想莊園」稱號，但由於從未開放入園，因此只能遠觀欣賞它！

圖／IG@molly888666授權

攝影師IGer莫莉最新曝光的秘境美景，是一處台中的落羽松秘境，藉由空拍機帶領大家從上帝空拍視角俯瞰，這座依山而造的私人莊園，有上百棵轉紅的落羽松蜿蜒交織，獨特的階梯式排列，宛如小提琴的形狀，呈現出絕美的層次感，美不勝收！

圖／IG@molly888666授權

圖／IG@molly888666授權

值得注意的是，目前這座獨特的階梯式排列的「落羽松夢想莊園」尚未正式對外開放，大部分攝影師都是採空拍方式紀錄分享，或是遊客們在對岸山頭取景拍攝。許多網友們都期待著有朝一日園主能開園，讓大家更深入親眼目睹它的美。

想要遠眺這片落羽松林的旅客，可選擇台中登山步道的人氣步道，位於潭子慈濟醫院附近的「新田登山步道」，1,063階的木棧階梯，依山式蜿蜒而建，還增設一處可眺望豐原地區的賞鷹平台，是遊客們休閒健行、賞景休憩的好去處。

圖／IG@molly888666授權

圖／IG@molly888666授權

新田登山步道

地址：台中市潭子區豐興路二段龍興巷（搜尋新田登山步道登山口）

新田落羽松秘境

地址：台中市潭子區豐興路二段龍興巷46號對面（搜尋新田落羽松夢想莊園）