聽新聞
test
0:00 / 0:00
松紅佈滿神秘山林！ 台中新田登山步道眺望「階梯式落羽松秘境」 一窺從未開放的夢想莊園
落羽松轉紅的季節，帶大家來看看一處神秘松紅佈滿山林，這是位於台中潭子的新田落羽松秘境，也有「落羽松夢想莊園」稱號，但由於從未開放入園，因此只能遠觀欣賞它！
攝影師IGer莫莉最新曝光的秘境美景，是一處台中的落羽松秘境，藉由空拍機帶領大家從上帝空拍視角俯瞰，這座依山而造的私人莊園，有上百棵轉紅的落羽松蜿蜒交織，獨特的階梯式排列，宛如小提琴的形狀，呈現出絕美的層次感，美不勝收！
值得注意的是，目前這座獨特的階梯式排列的「落羽松夢想莊園」尚未正式對外開放，大部分攝影師都是採空拍方式紀錄分享，或是遊客們在對岸山頭取景拍攝。許多網友們都期待著有朝一日園主能開園，讓大家更深入親眼目睹它的美。
想要遠眺這片落羽松林的旅客，可選擇台中登山步道的人氣步道，位於潭子慈濟醫院附近的「新田登山步道」，1,063階的木棧階梯，依山式蜿蜒而建，還增設一處可眺望豐原地區的賞鷹平台，是遊客們休閒健行、賞景休憩的好去處。
新田登山步道
地址：台中市潭子區豐興路二段龍興巷（搜尋新田登山步道登山口）
新田落羽松秘境
地址：台中市潭子區豐興路二段龍興巷46號對面（搜尋新田落羽松夢想莊園）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言