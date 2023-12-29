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城市落羽松漸層變色了！ 台北熱門景點「大湖公園落羽松」搭捷運就能輕鬆欣賞

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@chih07090616、IG@lichi0118授權
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冬季拍落羽松好唯美！ 北市有一處交通超級便利的落羽松美景，搭捷運抵達「大湖公園站」就能輕鬆欣賞「大湖公園落羽松」，是台北熱門賞景點之一。

圖／IG@chih07090616授權
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占地超過13公頃的內湖大湖公園，最主要的落羽松林，集中於捷運一出來的陽光草坪上，每年12月中至隔年1月是落羽松轉色季節，由綠意慢慢轉澄黃再至深紅，漸變色彩充滿異國風情。

圖／IG@chih07090616授權
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圖／IG@lichi0118授權
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搭捷運前往欣賞，交通十分便利，從大湖公園站2號出口，一走出來就能看見左邊一大片超漂亮又浪漫的落羽松，美得像一幅畫。恣意坐在草坪上就能與大片的落羽松林同框，更能輕鬆拍出置身國外的美感。

圖／IG@lichi0118授權
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台北內湖大湖公園

地址：台北市內湖區成功路五段31號

捷運：文湖線至「大湖公園站」下車2號出口

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落羽松 公園 早鳥 美景 動物園

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