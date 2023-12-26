實體巨萌！超療癒「阿Ｑ及招風小狗」現身屏東 「2023落山風藝術季」必訪亮點一次收

實體巨萌！出自台灣藝術家Alan Hong之手的「阿Ｑ及招風小狗」現身2023落山風藝術季，大型充氣藝術裝置壯觀且吸睛，令不少人看到直呼「超可愛」、「我的天，心臟快要受不了了」、「顏值代表第一」融化眾多網友，並紛紛表示要衝屏東啦！

出自台灣藝術家Alan Hong之手的「阿Ｑ及招風小狗」現身2023落山風藝術季。圖／藝術家Alan Hong提供

真的實體化了！2023落山風藝術季自12/15起登場，一路展至2024/2/25，今年以「風的頻率Frequency of The Wind」為主題，展現藝術家們在落山風裡與自然的對話與探索，透過藝術創作傳達出來，並向海明威文學巨作《老人與海》致敬。

禹禹藝術工作室 裝置藝術團隊「Sylph」。圖／摘自2023落山風藝術季官網

新媒體藝術家蔡宜婷作品「風與自然的樣子」。圖／摘自2023落山風藝術季官網

除了多位台日藝術家共同參展外，台灣藝術家Alan Hong的「阿Ｑ及招風小狗」也於待(呆)·風樓二樓戶外廊道展出，充氣裝置將阿Ｑ及招風小狗生動還原，個頭純白蓬潤搭配看似面無表情的模樣超療癒，憑藉著可愛外型深受網友喜愛，還有一批忠實粉絲嗨喊「終於來了」、「一定去」表達支持。

圖／藝術家Alan Hong提供

圖／藝術家Alan Hong提供

圖／藝術家Alan Hong提供

走訪看海美術館、待(呆)·風樓及戶外展區外，展場另有販售文創小物，藝術創作變身造型抱枕、鑰匙圈及徽章等周邊商品，輕鬆將療癒小物帶回家。此外，現場還有「落山風雞蛋糕」，落山風三個字樣搭配車城皮蛋肉鬆、屏東金松辣椒、恆春洋蔥起司、後灣海鹽焦糖、九如檸檬及滿州港口茶等六種超特殊的限定口味，看展、打卡之餘，還能吃上一份溫暖小點心超幸福。

攜手Ce Moment默默很甜合作推出「落山風雞蛋糕」打造6種獨特風味，於看海美術館販售，每份120元。圖／摘自2023落山風藝術季官網

2023落山風藝術季｜相關資訊

日期：2023/12/15～2024/2/25

展覽區域：看海美術館、待(呆)·風樓及戶外展區

官網：2023落山風藝術季

台灣藝術家Alan Hong「阿Ｑ及招風小狗」充氣裝置

展示地點：待(呆)·風樓二樓戶外廊道