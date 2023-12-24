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回憶殺！「卡通頻道CN主題店」快閃華山 飛天小女警、阿寶老皮、熊熊助陣 巨型扭蛋機、限定拍貼等你來

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／FANFANS粉粉提供
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2023年末再一波！喚起大人記憶、小孩也超愛的「卡通頻道CN」主題快閃店降落華山文創園區，帶來「探險活寶」、「熊熊遇見你」及「飛天小女警」與大家同歡，更有必拍的超可愛大型充氣玩偶及角色模型，拍好拍滿才算到此一遊！

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華納兄弟全球探索消費性產品部授權FANFANS粉粉合作，即日起至明年1/22，於華山1914文化創意產業園區 中4B館開設「卡通頻道CN主題快閃店」，邀請粉絲們一同進入卡通的世界。快閃店現場帶來多項首發新品，像是《探險活寶》雙面漁夫帽、《熊熊遇見你》帽子等都是實用療癒必收款，還有《探險活寶》、《熊熊遇見你》及《飛天小女警》等超大款橫式滑鼠墊，飲料提袋及壓克力吊飾也應有盡有。

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此外，凡於快閃店或FANFANS粉粉官網購買系列商品滿888元，即贈限定明信片乙張，共有《探險活寶》、《熊熊遇見你》、《飛天小女警》三款可蒐集。

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除了超多周邊商品讓人剁手手外，快閃店內也設有主題打卡區，包含《熊熊遇見你》的劇中森林、《飛天小女警》的房間，以及《探險活寶》的哇賽秘境、冰霸王的寒冰王國等，還有超可愛「BMO充氣玩偶」迎賓，踏入店內讓你一秒穿梭時空進入卡通世界裡。而限定拍貼機、巨型扭蛋機同樣現身快閃店，超大扭蛋內藏有豐富大獎，等著大家來試運氣，現場全新拍貼機也有各種可愛童趣的相框可選，快來打卡、與童年回憶一起拍照留念吧！

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卡通頻道主題快閃店活動資訊

活動期間：即日起～2024/1/22

營業時間：11:00-21:00（最後入場時間20:30）

活動地點：華山1914文化創意園區 中4B館

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