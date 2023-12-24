2024首航！公主遊輪「太陽公主號」豪華亮相 「玻璃穹頂空中花園、海上攀岩滑索」超狂亮點一次看
豪華遊輪指標性品牌公主遊輪打造最大「太陽公主號」，除了新系列豪華套房、海上首座玻璃穹頂空中花園外，還有全新「海岸攀岩」、「戲水區」與「觀景台」等戶外設施，透過穿戴式裝置享受船上多樣且豐富的極致服務，掌控自己的假期體驗。
「太陽公主號」為首艘液態天然氣豪華遊輪，在賓客玩得盡興之餘，同時為永續環保盡一份力。「太陽公主號」將於2024年初首度亮相，必看亮點不僅有以希臘聖托里尼的露台為靈感打造出的海上首座多樓層的「玻璃穹頂空中花園」及由高科技設備進化成的圓形表演空間「公主巨蛋」，還有全新戶外「海岸攀岩」、「戲水區」等遊樂設施。
此外，登船賓客凡配戴上可穿戴式裝置「公主勛章」即可暢享12項個人化服務，包含快速登船、隨心點單、自動解鎖艙房、無接觸支付、海上最佳Wi-Fi等，得以在船上掌握自己的時間安排與做自己喜歡做的事。公主遊輪表示，太陽公主號預計於2024年9月之前首航地中海，邀請賓客一同沉浸式展開令人驚嘆的歐洲之旅。
為歡慶太陽公主號首航及台灣分公司10週年，公主遊輪即日起至12/31舉辦「All in Love太陽公主號雙人歐洲經濟艙機票＋陽台艙船票」線上抽獎，只要在活動頁面登錄相關資料即可參與，有機會帶走價值新台幣21萬元的豪華遊輪旅程，一人中獎兩人同遊。
太陽公主號線上抽獎活動資訊
抽獎時間：即日起～2023/12/31
抽獎辦法：於活動頁面登錄個人相關資料即可參加抽獎
最大獎項：指定航程1間「太陽公主號」陽台艙、2張台灣來回歐洲經濟艙機票（1人中獎2人同遊）
活動頁面：https://princesscruiseslove2023.com/
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