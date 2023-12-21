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橫跨歐亞非大陸，踏尋兩河流域的中東十字路口 - 約旦死海篇

聯合新聞網／ 那娜的旅遊{書}
圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。
圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

{文 / 書那娜-微風國際 }

約旦讓我有別於埃及的氛圍感~ 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。
約旦讓我有別於埃及的氛圍感~ 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

約但位屬歐、亞、非大陸的交匯點、是中東的十字路口，因臨近兩河流域遠從上古此地就有豐富的人文史跡、也是西元初期重要的陸路貿易要點。在局勢瞬息萬變的中東地區、剛柔並濟的約旦就像是難能可貴的綠洲，而現今的首都「安曼」也是約旦人口最多的地方。

圖為瓦地倫沙漠的合影 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。
圖為瓦地倫沙漠的合影 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

約旦主要氣候為沙漠氣候，推薦旅遊的時間約莫在4-5月及9-10月。白天不會過度炎熱，氣候也相對宜人。據導遊說雖然7-8月的約旦相對最是炎熱，但對鄰近的中東國家而言卻相對宜人、是避暑的好選擇！

說到約旦就不得不提一下遠近馳名的死海!

前往死海的路上~ 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。
前往死海的路上~ 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

離首都安曼車程約1.5小時的距離、有地球肚臍眼之稱的死海，相環著以色列、約旦及巴勒斯坦，這天然資源每年都吸引數百萬遊客朝聖於此地區！

有著地球肚臍之稱的死海是世界最低漥的湖泊 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。
有著地球肚臍之稱的死海是世界最低漥的湖泊 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

死海乍聽之下感覺有點可怕；實則是科學家發現在這居然沒有魚類、甚至是浮游生物，調查後才明白死海的鹽分較一般海水的7~10倍，以致水中生物因過高的鹽份無法生存，故取命名為死海。拜死海的高鹽分所賜、不僅別於一般海水的漂浮力之大，只要來到死海水域將身體放輕鬆、便能在水上浮起完全不費力，相信能在死海中漂浮也是很多人夢想清單之一，真的是十分的愜意 (笑)！

悠閒的在死海上漂浮~ 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。
悠閒的在死海上漂浮~ 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

在希伯來語死海即意指鹽海，其實死海不但不是海、還擁有豐富的礦物質，鄰近死海的以色列和約旦也早已提煉多種死海礦物保養品暢銷全球，有機會也推薦體驗飯店spa也是世界屬一屬二的厲害呢！

期待死海黑泥的美膚效果 ! 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。
期待死海黑泥的美膚效果 ! 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

好不容易千里迢迢來到死海，當然要好好的用新鮮的死海黑尼來保養一下囉 ! 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。
好不容易千里迢迢來到死海，當然要好好的用新鮮的死海黑尼來保養一下囉 ! 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

其實在這入住的飯店多提供住客專屬的死海安全區域，還會備好防止踩到石頭而受傷蛙鞋、最貼心的還有著一桶裝滿的天然死海泥來供遊客體驗；塗抹完全身洗掉後、皮膚真的如絲綢般光滑，在這就能免費體驗世界最頂級的保養品、真的很推薦愛美的女性讀者一定要嘗試看看！

看 ! 飯店貼心準備尚青 ( 台: 新鮮 ) 的死海黑泥呀~ 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。
看 ! 飯店貼心準備尚青 ( 台: 新鮮 ) 的死海黑泥呀~ 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

飯店提供保護腳的蛙鞋 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。
飯店提供保護腳的蛙鞋 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

*納納的死海小提醒：

1 . 下水前一定要確保身上沒有任何傷口且要避免眼睛進水，否則死海的鹽分之高、傷口碰到可是會非常痛的！

2 . 來死海也會建議入住好一點的飯店，除了能在飯店專屬的安全區域體驗死海外，也有便利的餐廳就近補充體力。

死海旁的多語言提醒， 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。
死海旁的多語言提醒， 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

如果有讀者對死海有興趣的話，歡迎來到我的ig來看更多關於死海的精選限動!

下一篇我將會分享約旦的佩特拉古城以及瓦地倫沙漠，帶著大家一起前往火星! 有興趣的讀者敬請期待，下次見囉~

期待與讀者一同分享約旦的神秘面紗， 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。
期待與讀者一同分享約旦的神秘面紗， 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

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