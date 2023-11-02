前往峇里島的新天堂、享受與自然融合的努沙本迪島的竹造小木屋住宿！

圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

近期來到印尼峇里島鄰近的新天堂 - 努沙本迪島（Nusa Penida），這次我將與讀者分享一個讓我心馳神往的住宿勝地：「山頂竹造小木屋」即 Penida Bambu Green Villas。

圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

相信我這位於山頂的竹造小木屋絕對是下一次島嶼旅遊的不二之選！而且住宿價格約4千台幣左右、就能擁有整個Villa 房的住宿體驗呢！

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坐落於努沙本迪島的山腰，來到這裡將有充分體驗:將自己融入到島上的美麗景致中。無論是早晨的山谷迷霧、或是傍晚的日落餘暉，遊客都能在這片自然環境中感受到無比的寧靜與美好。

這邊簡單分享我覺得最棒的幾個要點：

★夢想的居所 - 環保再生的竹造小木屋：

圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

Penida Bambu Green Villas 一共提供了10間獨具特色的竹造小木屋，每間以簡約的風格將設計融入周遭的自然環境。想像在清晨醒來時、陽光灑進寬敞的木屋內，仿佛身處於綠意盎然的叢林中、融入了滿滿的印尼島嶼風情，說多悠閒、就有多令人想馬上找機票前往!

★海灘風泳池與自然日光浴：

圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

說到完美的度假體驗就一定要包含陽光、與水！在Penida Bambu Green Villas 的泳池，當然也配備舒適的躺椅、提供超chill的放鬆場所。在這裡可以盡情沐浴在陽光及水中嬉戲。日落餘暉照應時，點杯飲料、就能享受一天中最美好的時光(moment)。

★融入自然，擁有室內、外的完美平衡：

圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

在這裡的每間Villa都配有冷氣，讓住客可以在炎熱的天氣中保持涼爽；而且每間房型都設有室外浴室、能在自然的環境中盡情享受無拘束的順暢沐浴。這種室內、外都顧及的完美平衡；洗澡時能感受陽光的照射、各種鳥聲、灑水時的清脆悅耳聲，讓各個感官的享受都不在話下、讓人時刻沉浸在最大的享受中。

圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

★美食在手，風景相伴：

圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

品味美食、享受壯觀景色在Penida Bambu Green Villas民宿裡，當然一定提供三餐滿滿的豐富餐點供君挑選。最棒的是可以用手機點餐、還有熱情工作人員並將美食送到旅客住宿的陽台，不僅可以一邊享受美食，一邊體驗融入竹造小屋的自然感氛圍中用餐，這是種與自然相隨的最佳美食盛宴。

無論是追尋自然景觀、還是渴望在竹造小木屋中體驗獨特的住宿，推薦能來峇里島的Penida Bambu Green Villas一定都能夠滿足各種需求。

圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

期待下次udn的讀者也能來體驗巴厘島最新、最獨特的氛圍與魅力！

圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

有興趣的讀者也歡迎來我的ig與我留言囉，期待與大家在下一次的旅遊相見～