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花期只有10天！「瑰蜜甜心玫瑰園」桃紅風鈴木彷彿堆疊的棉花糖美炸

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／圖／ig網友小白授權提供
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快把握探索南投「瑰蜜甜心玫瑰園」的粉色夢幻仙境！風鈴木樹上懸掛著逼真的粉紅棉花糖，如夢如幻，令人陶醉。由於花期預計只到12月26日，真的不要錯過了喔！

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在這片美麗的花海中，是由洋紅風鈴木「渲染」而成，也感謝園主精心呵護，讓一般民眾都能免費賞花

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踏入瑰蜜甜心玫瑰園，彷彿進入仙境，每朵花都是一幅精心繪製的畫作。園主平時忙於工作，未必常在家，但這也讓園區的美景更顯得神秘。遊客們在外圍拍攝時，切記要注意安全也不要踏入私領域，一起共同創造美好的回憶。

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值得一提的是花期約只有10天，務必把握這段短暫而美好的時間，沉浸在浪漫的花海之中。不容錯過的粉色點綴寒冷冬天ㄧ絲的浪漫，快揪團拍起來了啦。

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