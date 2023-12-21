冬季限定夢幻美景！ 300棵、1公里長絕美秘境「落羽松大道」在大溪 美到直接改路名

冬季一定要造訪！ 桃園大溪最具人氣的浪漫景點「落羽松大道」，延綿一公里落羽松林整齊又筆直，這也是全台唯一，因為落羽松美景而變更路名的地方，漫步在金黃閃耀的落羽松大道上，如詩如畫彷彿瞬間置身國外。

圖／黑皮的旅遊筆記授權

原本只是一條替代道路，經過拓寬，成為一條寬約6米的美麗大道，種植了約三百棵的落羽松後，形成了一條長達約1公里的壯麗景觀，也因為這一條落羽松林，將原名稱石園路的道路更改為「落羽松路」。

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前半段進入時是筆直的落羽松大道，接近尾巴的時候道路開始彎曲，也形成了另一種美感與畫面。可以選擇長焦的鏡頭，能拍攝出悠閒漫步的感覺，更吸引著無數遊客前來欣賞這片冬季的美景。

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走過落羽松大道，抵達「落羽松公園」後，眼前豁然開朗，還可以登上景觀平台，一覽無遺地欣賞這一片落羽松的壯麗風光，帶給人一種寧靜與沈思的美感。

圖／黑皮的旅遊筆記授權

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大溪落羽松大道

地址：台灣桃園市大溪區落羽松路