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超美水上落羽松！ 南投八卦路139線必訪景點「落羽松森林」 可拍人像倒影+偶像劇場景

假日農夫愛趴趴照／ 文、圖／假日農夫

udn走跳旅遊／假日農夫愛趴趴照

139縣道是知名的自行車和重機路線，知名景點有猴探井遊憩區、天空之橋、微熱山丘、微光森林、慕尼黑巧克力工坊等，還有冬天會變色超美的落羽松森林，落羽松森林園區裡面除了有水池外，還有吊床、躺椅、木馬等，參觀不限時間，很適合來這裡休息放空。

落羽松森林位置和停車

這片落羽松就在八卦路南投往芬園方向過了7-11(猴探井門市)約250公尺路邊，門口就有好幾個停車位，附近路邊也還蠻好停車的，導航定位可以設南投市八卦路710號，從外面看好像落羽松還沒變色。

現在入園要收50元清潔費。

一進來右手邊是收費和商店區。

左手邊則是落羽松大道，很韓劇冬季戀歌的感覺，可以拍出偶像劇的場景。

好幾年沒來，落羽松變得更高大了，可惜今年到現在還沒很冷，落羽松還沒完全變色。

不過現在多了水池，變成漂亮的水上落羽松。

這天比較晚到，光線不太好，燈光都點亮了起來，不過反而有不同的感覺。

落羽松森林園區裡面除了有水池外，還有吊床、躺椅、木馬等，參觀不限時間，很適合來這裡休息放空。

落羽松森林水池裡還設有步道，可以走進去拍人像倒影。

水池旁有一大片芳香萬壽菊正盛開，也很好拍照。

落羽松森林園區裡面還設有鏡子，可以讓喜歡拍照的朋友自拍。

落羽松森林園區裡很適合拍人像。

現在落羽松森林園區裡還有設置洗手間，就在園區的最後面。

洗手間就在園區的最後面黃色建築物，非常有設計感。

落羽松森林咖啡廳

入口右手邊有一個咖啡廳，咖啡廳前面還有一個平台。

咖啡廳前面還有賣鹿角蕨和多肉植物。

咖啡廳有販售PIZZA、咖啡和飲料，價格還蠻平價的。

139線落羽松森林

地址：540南投縣南投市八卦路710號

文章來源：假日農夫愛趴趴照 FB：假日農夫愛趴趴照

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落羽松 咖啡廳 微熱山丘 步道 南投旅遊 攝影景點

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