落羽松來了！嘉義「新興落羽松秘境」悄變美 部落客曝一招：拍起來不輸國外
落羽松開始了！相較往年，今年落羽松較晚轉紅，位於嘉義民雄的一處落羽松秘境悄悄變美，整體規模不大但小而美，傍晚時分抓住夕陽美景更驚豔，宛如置身仙境超夢幻。
小而美的嘉義秘境！嘉義民雄鎮北落羽松林隨著時間推進逐漸轉紅，綠、橘、紅等色漸層交織成絕美景色，除了到訪必拍的白色小屋外，近30棵落羽松圍繞魚池，美景倒映水中抓拍也好浪漫，池中小島還放置了可供休息的椅子，坐下來靜靜欣賞自然好景，讓人有種秒飛歐洲、身處異國秘境森林的錯覺。若於傍晚前往，更能一賞夕陽與落羽松相映的溫暖畫面，漫步其中自適愜意又好出片！
有去過這處新興落羽松秘境的網友表示，「沒有人潮，能靜靜欣賞這裡的美」、「小巧玲瓏之美」等，而部落客馬丁爸則分享，這邊的景雖然不大，但使用光線來取景，拍起來也不輸國外。
嘉義民雄鎮北落羽松
Google導航：民雄鎮北落羽松
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