淡水恐龍來襲！「耶誕市集與跨年演唱會」統統有1次看，再拿免費耶誕禮

2023年即將結束了，淡水海關碼頭將迎來一場前所未有的盛大活動——「光映淡水恐龍來襲」。回顧1872年，馬偕博士的海龍號停泊於此，帶來東西文化的匯流，如今恐龍也來此遊古蹟、品美食、歡度耶誕，還有一系列活動，將一起與民眾共度「龍年」。

圖／淡水古蹟博物館提供

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首先，淡水海關碼頭將在112/12/16至112/12/17舉辦「恐龍出沒之夜」活動，展示藝術裝置「屁屁龍」，逗趣的恐龍陪伴遊客歡渡冬天，成為冬季的歡樂風景。這項活動一直持續到113/02/25，透過各種藝術裝置，恐龍們將一直在淡水海關碼頭留連，與遊客共渡聖誕至農曆新年的歡樂時光。

圖／淡水古蹟博物館提供

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其次，112/12/23至112/12/24期間，淡水海關碼頭將舉辦「恐龍音樂市集」，提供耶誕音樂會，穿梭時光感受古蹟之美，並藏有小恐龍蛋碎片，找齊即可兌換公益耶誕禮品。這是一場充滿音樂與文化氛圍的活動，將深植遊客對淡水的美好回憶。

圖／淡水古蹟博物館提供

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最後，112/12/30至113/01/01期間，不可錯過的「恐龍星光派對」，搖滾演唱會將於112/12/31舉行，同時舉辦積木恐龍拼拼樂和恐龍氣球拍照趣活動，讓遊客沉浸在音樂、美食、歡笑中迎接2024的來臨。這場星光派對將為大家帶來跨年的愉悅氛圍，並透過不同主題的互動活動，讓遊客在歡笑聲中度過一個難忘的跨年之夜。