快訊

缺席賴清德造勢因未列不分區？ 余天：政治問題別問我

你也是嗎？「遠亞併」第1天實測亞太電信訊號 用戶樂喊可做這件事了

撞球／「撞球之子」楊清順告別式 趙豐邦惋惜：這麼年輕就走掉了

10大最佳賞點曝光！ 全台最早施放「淡水跨河煙火」13分14秒免費拍到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖左歷屆資料照，記者林伯東／攝影、圖右1314跨河煙火模擬圖。圖／新北市文化局
圖左歷屆資料照，記者林伯東／攝影、圖右1314跨河煙火模擬圖。圖／新北市文化局

迎接2024到來，歷年新北最受關注的「淡水1314跨河煙火秀」，將於12月31日20點24分施放，長達13分14秒煙火秀，環繞著明年農曆「龍年」意象設計，使新北再度成全台最早施放花火的縣市，並且白天有餐車市集及表演活動、夜晚有重磅卡司演唱，令人十分期待！

圖／新北市文化局
圖／新北市文化局

今年以「閃耀新北圈起1314跨河煙火」為主題，比照往年不在凌晨0點發，而是在12月31日20點24分施放長達13分14秒煙火，配合明年龍年，特別打造「大龍」意象的高空花火，發數達2萬發，比去年1.4萬發還更多，更貼近呈現淡水阿給、九份紅燈籠等新北在地特色造型煙火。

圖／新北市文化局
圖／新北市文化局

12月31日當天下午15：00起，在淡水漁人碼頭主活動區將推出「暖心市集」，除了數十家新北品牌美食、人氣餐車等攤位任吃任逛，還有「動-fun舞台區」帶來人偶「OPEN！將」、YOYO家族、新北兒童街舞團、泡泡秀等親子互動表演熱鬧登場，16：00開始，超強藝人卡司陣容也將輪番上陣嗨唱閃耀舞台。

圖／新北市文化局
圖／新北市文化局

新北市文化局特別加碼公布「10大最佳觀賞點」攻略，讓大家可以更全面觀賞13分14秒的跨年煙火秀，首先在淡水端部分，從捷運淡水站至漁人碼頭沿線的淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭；八里端部分則從八里渡船頭開始，一路延伸至風帆碼頭，共有八里左岸河濱公園、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、八里北堤沙灘、八里左岸漫步廣場。沿著淡水河口兩岸都可欣賞到煙火，快揪朋友來提早卡位，一同迎向全新的2024年。

圖／新北市文化局
圖／新北市文化局

閃耀新北圈起1314跨河煙火

活動日期：12/31（日）

活動地點：淡水漁人碼頭主活動區

煙發施放時間：晚上20：24

網址：https://test.jca-event.com/202312_ntpc2024newyear/

歷屆跨河煙火秀施放，在淡水漁人碼頭及八里左岸河濱公園都能欣賞。圖／新北市觀旅局提供
歷屆跨河煙火秀施放，在淡水漁人碼頭及八里左岸河濱公園都能欣賞。圖／新北市觀旅局提供

編輯推薦

淡水

相關新聞

史努比迷瘋狂了！ 麻古聯名Snoopy飲料杯登場、星宇主題行李吊牌、史努比X頂尖藝術大師快閃華山

史努比迷瘋狂了！ 麻古聯名Snoopy飲料杯登場、星宇主題行李吊牌、史努比X頂尖藝術大師快閃華山

10大最佳賞點曝光！ 全台最早施放「淡水跨河煙火」13分14秒免費拍到飽

全台最早施放！ 13分14秒「淡水跨河煙火」免費拍到飽 10大最佳觀賞點曝光

「飯店跨年派對」懶人包／電音、書香、高空景觀、日式祈福任選

從2023年邁入2024年，你準備好怎麼度過了嗎？台灣各地飯店推出精彩的跨年企劃，你可以選擇在101絢爛煙火第一排歡度，也可以選擇在高空景觀餐廳俯瞰夜景，還可以選擇遠離塵囂，在傳統日式的文化氛圍中，祈求新年開運。

台南綉溪安平飯店2024年開幕！邀by associates打造品牌識別、全新設計搶先看

明年台南即將迎來建城400年週年，全新綉溪安平飯店也預計將於2024年第一季開幕！全新飯店不只建築外觀致敬安平古堡，亦邀來兩位台灣設計師分別打造AB兩館42間客房設計，並由曾打造「畬室」、「CAFE!N」等品牌識別的「by associates果多設計」，以「磚、夕陽、劍獅」為元素獻上獨特品牌意象。一起搶先看「台南綉溪安平飯店」有哪些設計亮點吧！

超狂！春節釜山包機免兩萬 燦星旅遊玩滿5天、免請假

春節超狂優惠出爐！燦星旅遊推出春節5日限時特惠，今起至12月18日中午限時開搶，春節出發日期從2月10日初一至2月15日...

6人家庭套房新登場！綠舞飯店「樓中樓」獨享40坪空間

寒假、春節即將接力來到，家庭出遊想要有包棟的私密空間，又希望有飯店的設施與服務，此時有新選擇。綠舞飯店全新6人家庭套房登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。