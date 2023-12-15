10大最佳賞點曝光！ 全台最早施放「淡水跨河煙火」13分14秒免費拍到飽

迎接2024到來，歷年新北最受關注的「淡水1314跨河煙火秀」，將於12月31日20點24分施放，長達13分14秒煙火秀，環繞著明年農曆「龍年」意象設計，使新北再度成全台最早施放花火的縣市，並且白天有餐車市集及表演活動、夜晚有重磅卡司演唱，令人十分期待！

圖／新北市文化局

今年以「閃耀新北圈起1314跨河煙火」為主題，比照往年不在凌晨0點發，而是在12月31日20點24分施放長達13分14秒煙火，配合明年龍年，特別打造「大龍」意象的高空花火，發數達2萬發，比去年1.4萬發還更多，更貼近呈現淡水阿給、九份紅燈籠等新北在地特色造型煙火。

圖／新北市文化局

12月31日當天下午15：00起，在淡水漁人碼頭主活動區將推出「暖心市集」，除了數十家新北品牌美食、人氣餐車等攤位任吃任逛，還有「動-fun舞台區」帶來人偶「OPEN！將」、YOYO家族、新北兒童街舞團、泡泡秀等親子互動表演熱鬧登場，16：00開始，超強藝人卡司陣容也將輪番上陣嗨唱閃耀舞台。

圖／新北市文化局

新北市文化局特別加碼公布「10大最佳觀賞點」攻略，讓大家可以更全面觀賞13分14秒的跨年煙火秀，首先在淡水端部分，從捷運淡水站至漁人碼頭沿線的淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭；八里端部分則從八里渡船頭開始，一路延伸至風帆碼頭，共有八里左岸河濱公園、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、八里北堤沙灘、八里左岸漫步廣場。沿著淡水河口兩岸都可欣賞到煙火，快揪朋友來提早卡位，一同迎向全新的2024年。

圖／新北市文化局

閃耀新北圈起1314跨河煙火

活動日期：12/31（日）

活動地點：淡水漁人碼頭主活動區

煙發施放時間：晚上20：24

網址：https://test.jca-event.com/202312_ntpc2024newyear/