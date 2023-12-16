只有一天！「晶華酒店」攜手北捷 推一日快閃「永續慈善聖誕市集」 異國美食、棉花糖可可準備好了

再一個禮拜就是聖誕節啦！晶華酒店與台北捷運公司共同舉辦只有一天的「永續慈善聖誕市集」，在12/17這天邀請大家來喝熱紅酒、享受星級酒店推出的聖誕美食，重要的是，市集的收入最後會捐給喜憨兒基金會，等於吃喝玩樂還能兼做公益，超棒的有沒有！還沒有行程的可以去逛逛走走唷～

圖／Regent Taipei 晶華酒店臉書

這次的「永續慈善聖誕市集」將在捷運行政大樓的爵士廣場展開，現場有飯店名廚推出的限定美食：漢堡、松露叉燒菠蘿包、巴斯克起司蛋糕、松露花生肉夾饃，還有喝了暖身又暖心的香料熱紅酒跟棉花糖可可；還能邊吃邊欣賞DJ Ken (林軒)、Tiim、和Jaxxon帶來的演出，也有DIY薑餅屋的活動。最後要離開市集前，還可以帶走二手精美餐具、飯店小物，或是小農供應的新鮮食材，內容超級充實。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／Regent Taipei 晶華酒店臉書

聖誕市集只有在12/17這天舉辦，熱愛市集的你可別錯過；還有，天氣預報說這週末溫度會急降，要前往的人記得要穿得暖暖的，別著涼了！再用異國美食暖胃，最後還能暖心幫助憨兒們，有意義又溫馨～

圖／Regent Taipei 晶華酒店臉書

晶華心中山 永續慈善聖誕市集

時間：12/17，12：00～17：00

地點：捷運行政大樓爵士廣場(捷運中山站與雙連站中間)