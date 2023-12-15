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將甜美捧在掌心！ 「大苑子草莓季」2款夢幻草莓飲回歸、「莓好千層、聖誕珠寶盒」市府夢想店搶先登場

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

冬季鮮甜草莓系列要上市了！ 未受今年大湖草莓產量銳減的影響，大苑子草莓季自12/15起於台北市府夢想店搶鮮起跑，除了2款人氣草莓飲回歸，再加碼日式莓好千層蛋糕、鮮奶草莓捲等夢幻甜點，搶先5天登場，12/20全台大苑子限量開賣，還有預購款聖誕珠寶盒超閃耀的哦！

聖誕草莓珠寶盒。圖／大苑子提供
聖誕草莓珠寶盒。圖／大苑子提供

今年冬季的第一杯草莓飲就來大苑子品嚐，採用100%新鮮草莓製作，有使用許慶良鮮乳加上新鮮草莓調製而成的「莓好時光」、新鮮草莓加上香醇清爽青茶及QQ愛玉的「莓好花漾」，兩款夢幻草莓鮮飲強勢回歸。

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

甜點控們再把握為一個月的草莓甜點蛋糕系列，即日起至2024/1/15期間，由巴黎藍帶甜點師-折田將大，快閃進駐市府夢想店，現場特製販售招牌日式水果千層、北海道鮮奶草莓捲、日式泡芙、水果磅蛋糕，還有領先全台開跑5天的「莓好千層」限定蛋糕，只有到大苑子市府夢想店才能享有哦。

日式草莓千層。圖／大苑子提供
日式草莓千層。圖／大苑子提供

另外，大苑子更推出聖誕節限量商品「聖誕草莓珠寶盒」，滿滿鮮奶油鋪上一圈圈新鮮草莓，鮮艷欲滴有如珠寶般耀眼吸睛，將於12/23至12/25限定發售，想嚐鮮的草莓控們可先預購囉！

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

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