海拔最高精品酒店7990起！「環島之星 X 阿里山英迪格酒店」兩日自由行下殺　雙12再祭「一泊二食」快閃優惠現省9281

搶搭迪士尼列車！阿里山英迪格酒店為全台海拔最高的精品度假酒店，本次「環島之星 X 阿里山英迪格酒店」打造專案行程，易遊網祭出自由行兩日每人最低7,990元起，跟著迪士尼角色們暢享旅途美景，入住高級酒店好好放鬆一番。

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易遊網超殺推出「環島之星 X 阿里山英迪格酒店」專案行程，搭乘迪士尼主題列車遊覽，住進海拔最高精品酒店「阿里山英迪格酒店」，盡享聞名世界的阿里山咖啡、走訪娜伊谷和特富野古道體驗原民文化及特色美食，自由行兩天每人最低只要7,990元起，行程內含環島之星來回車票、阿里山英迪格兩天一夜（含早餐）及36小時租車，12月入住再贈「迎賓酒兌換券」，提供聖誕限定「香料熱紅酒」。另可享加購ton'u kitchen粟餐廳晚餐85折優惠及'aveoveoyu酒吧點用精選調酒買一送一等。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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圖／易遊網官網 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此外，阿里山英迪格酒店也祭出雙12限定快閃「一泊二食」優惠，內含英迪格酒店住宿一晚、ton'u kitchen粟餐廳雙人晚餐及早餐等，特惠11,999元起（原價21,280元起），並於12/12上午9點至晚上9點開賣，限時12小時，設好提醒準備搶購拎包入住！

更多優惠詳情可見：易遊網、阿里山英迪格酒店官網

圖／阿里山英迪格酒店粉絲頁

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