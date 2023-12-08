好大一尊！「6米巨型貓福珊迪」坐鎮台中 加碼「軟萌快閃店」打卡限定海洋世界
貓奴們衝呀！日本人氣插畫家筆下超療癒「貓福珊迪」限定快閃台中中友百貨，除了滿滿的軟萌周邊商品超好逛外，現場還有「貓福珊迪拍貼機」，週末就來打卡拍照、剁手手。
「貓福珊迪」自即日起至12/25快閃台中，超萌貓貓快閃店就位於中友百貨B棟13樓文化大廳，實用memo立牌、壓克力鑰匙圈、造型馬克杯等多款周邊商品一次逛個夠，新年必備紅包袋也有。快閃店現場也設有限定海洋世界打卡點，以及「貓福珊迪拍貼機」留念必拍，而貓福珊迪快閃店也祭出滿額送福利，活動期間於展區單筆消費滿599元，即贈「貓福珊迪客製姓名貼」乙張。粉絲們都已經摩拳擦掌，開始揪團衝一波啦！
此外，中友百貨C棟一樓廣場設置了「6米巨型貓福珊迪」供大家打卡，穿著經典鯊魚裝及招牌療癒小表情，路過看到都直呼「好想抱緊處理」，怎麼能錯過不拍好拍滿呢！
「貓福珊迪」快閃店
快閃期間：即日起～12/25
地點：台中中友百貨B棟13樓文化大廳
滿額活動：活動期間於展區單筆消費滿599元，即贈「貓福珊迪客製姓名貼」乙張
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