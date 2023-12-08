好大一尊！「6米巨型貓福珊迪」坐鎮台中 加碼「軟萌快閃店」打卡限定海洋世界

真珠美人魚已經20週年啦！聽到大家的心聲、一直敲碗想要的全新系列商品終於來了，都出現在誠品生活南西店的主題快閃店中，有耳環、項鍊、戒指等公主風飾品，還有夢幻水晶貝殼包，都是必收的超生火商品，20週年的限定拍貼機也準備好了，只有快閃一個月，粉絲們快排好行程出門朝聖囉！

2023-12-04 16:01