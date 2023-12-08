快訊

朱學恒酒後強吻卻不道歉、不認罪 鍾沛君哽咽批「造成我N度傷害」

賓大校長出席眾院反猶聽證會 金主要求辭職「否則撤31億捐款」

好大一尊！「6米巨型貓福珊迪」坐鎮台中 加碼「軟萌快閃店」打卡限定海洋世界

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台中中友百貨粉絲頁
圖／台中中友百貨粉絲頁

貓奴們衝呀！日本人氣插畫家筆下超療癒「貓福珊迪」限定快閃台中中友百貨，除了滿滿的軟萌周邊商品超好逛外，現場還有「貓福珊迪拍貼機」，週末就來打卡拍照、剁手手。

圖／台中中友百貨粉絲頁
圖／台中中友百貨粉絲頁

圖／台中中友百貨粉絲頁
圖／台中中友百貨粉絲頁

「貓福珊迪」自即日起至12/25快閃台中，超萌貓貓快閃店就位於中友百貨B棟13樓文化大廳，實用memo立牌、壓克力鑰匙圈、造型馬克杯等多款周邊商品一次逛個夠，新年必備紅包袋也有。快閃店現場也設有限定海洋世界打卡點，以及「貓福珊迪拍貼機」留念必拍，而貓福珊迪快閃店也祭出滿額送福利，活動期間於展區單筆消費滿599元，即贈「貓福珊迪客製姓名貼」乙張。粉絲們都已經摩拳擦掌，開始揪團衝一波啦！

圖／台中中友百貨粉絲頁
圖／台中中友百貨粉絲頁

圖／台中中友百貨粉絲頁
圖／台中中友百貨粉絲頁

圖／台中中友百貨粉絲頁
圖／台中中友百貨粉絲頁

圖／台中中友百貨粉絲頁
圖／台中中友百貨粉絲頁

此外，中友百貨C棟一樓廣場設置了「6米巨型貓福珊迪」供大家打卡，穿著經典鯊魚裝及招牌療癒小表情，路過看到都直呼「好想抱緊處理」，怎麼能錯過不拍好拍滿呢！

圖／台中中友百貨粉絲頁
圖／台中中友百貨粉絲頁

圖／台中中友百貨粉絲頁
圖／台中中友百貨粉絲頁

「貓福珊迪」快閃店

快閃期間：即日起～12/25

地點：台中中友百貨B棟13樓文化大廳

滿額活動：活動期間於展區單筆消費滿599元，即贈「貓福珊迪客製姓名貼」乙張

延伸閱讀：

鼠友們集合！療癒系「真人尺寸天竺鼠車車」快閃赤峰街 超人氣「倉鼠助六」也將進駐華山園區

三麗鷗粉必衝！「酷洛米快閃店」插旗信義區 「酷洛米見面會」今日限定登場

快閃店 海洋世界

相關新聞

好大一尊！「6米巨型貓福珊迪」坐鎮台中 加碼「軟萌快閃店」打卡限定海洋世界

貓奴們衝呀！日本人氣插畫家筆下超療癒「貓福珊迪」限定快閃台中中友百貨，除了滿滿的軟萌周邊商品超好逛外，現場還有「貓福珊迪拍貼機」，週末就來打卡拍照、剁手手。

嗨爆跨年夜！2024「全台跨年演唱會」活動地點、卡司整理包 超強陣容持續更新

年末最大盛事！即將步入2024，全台各縣市跨年晚會備受矚目，以下整理了「12大跨年演唱會」時間、地點及卡司陣容，資訊持續更新！

快閃一個月！【真珠美人魚】20週年活動登陸誠品南西 限定拍貼機、必收夢幻商品一次看

真珠美人魚已經20週年啦！聽到大家的心聲、一直敲碗想要的全新系列商品終於來了，都出現在誠品生活南西店的主題快閃店中，有耳環、項鍊、戒指等公主風飾品，還有夢幻水晶貝殼包，都是必收的超生火商品，20週年的限定拍貼機也準備好了，只有快閃一個月，粉絲們快排好行程出門朝聖囉！

鼠友們集合！療癒系「真人尺寸天竺鼠車車」快閃赤峰街 超人氣「倉鼠助六」也將進駐華山園區

「天竺鼠車車」真的可以坐！療癒系「天竺鼠車車」快閃店進駐中山商圈，必拍開放乘坐的「1:1真人尺寸車車」！還有「倉鼠助六」華山快閃店將自...

三麗鷗粉必衝！「酷洛米快閃店」插旗信義區 「酷洛米見面會」今日限定登場

今年耶誕不可錯過的快閃店！三麗鷗超人氣「酷洛米」降落北市信義區，推出期間限定快閃店，酷洛米玩偶、吊飾等超多款療癒周邊一次逛過癮...

信義區必打卡點！ Bellavita 3.5米高純白聖誕樹、銀白森林、雪影耶誕造景絕美亮相

信義區必打卡點！ Bellavita 3.5米高純白聖誕樹、銀白森林、雪影耶誕造景絕美亮相

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。