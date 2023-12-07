變身魔法師！三重「鴨鴨公園地景藝術展」12/9開展日限定打卡搶神祕小禮
一年一度的「鴨鴨公園地景藝術展」來啦！位於三重河濱的「鴨鴨公園」裡的可愛鴨鴨，換裝變身萌萌巫師、騎著飛天掃帚，一路要陪著大家迎接2024；開展當天還有表演及氣球達人秀等特別活動，怎麼到鴨鴨公園也告訴大家了，快跟著一起進入魔法世界吧！
今年以「魔法世界、穿梭夢境」為主題，由蘑菇小鴨引領大家尋找小確幸，還有哈欠小貓陪大家在戶外伸懶腰，一起創造魔法故事書；特別的是，白天是魔法世界，晚上則有光雕秀，會從傍晚5點半一直持續到10點半，新北市政府高灘地工程管理處邀請大家一起來參與這場冬日盛宴，創造2023歲末的美好回憶。
「鴨鴨公園地景藝術展」將在12/9開幕，展期到明年的1/14，剛好陪大家度過聖誕節、跨年等節日，開展當天活動有特技和樂團表演，氣球達人秀及大型充氣溜滑梯等，當天還有「尋寶趣」，在地景藝術區用尋寶卡片，免費兌換精美紀念品，還設有輕食市集、彩繪面具、免費DIY、打卡送禮等活動等待著大家，適合一家大小來這邊走走，爸媽帶小朋友週末放電。
鴨鴨公園地景藝術展
2023年12/9～2024年1/14
交通資訊
1、從堤內市區中興橋旁「中興跨堤陸橋」到達淡水河畔堤頂步道，即可到看到堤外的「鴨鴨公園」。
2、從三重區環河南路(堤防側)→經忠孝越堤道進入高灘地河濱公園(忠孝碼頭) →往上游方向(新莊、板橋)上行約1.3公里(中興橋旁)。
3、捷運：三重站1A或機捷A2站出口，往重新橋方向經過重新市集及重新棒球場，直走約700公尺即可到達。
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