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漂亮的景看膩了換個口味吧！盤點那些「醜的有特色」的Ｂ級景點

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / IG @v_trip_923、@anzhiz
圖 / IG @v_trip_923、@anzhiz

誰不喜歡漂亮好看的東西，但看久了也該換換口味吧！ReadyGo盤點了全台幾個「怪醜」卻又「可愛」的景點，絕對是朋友限時中最亮眼！事不宜遲趕快記到地圖裡出發～～

澎湖牡蠣精

身為牡蠣控，怎能不來跟牡蠣精合照！被評選為全台九大怪醜景點之一的澎湖牡蠣精，乍看是否也有點像花媽呢？白白胖胖的肚子，如同飽滿的牡蠣，背上背個大大的殼，看著也是十分可愛逗趣，身為澎湖縣吉祥物，歡迎大家去澎湖玩時找他拍張照留念呀！

圖 / IG @v_trip_923
圖 / IG @v_trip_923

圖 / IG @nnning___
圖 / IG @nnning___

圖 / IG @li3li3cheng
圖 / IG @li3li3cheng

地址：城前碼頭

澎湖花枝妹

另個澎湖必踩點的公仔就是在大池角地標旁的花枝妹啦！大池角這裡的花枝丸相當有名，因此做了一隻身穿廚師服裝的可愛公仔，迎接前來遊玩的旅客啦~手裡端著的是花枝丸，更有網友戲稱這座公仔根本是「花枝與他們的產物」！

圖 / IG @lynne610727
圖 / IG @lynne610727

地址：澎湖大池角地標

土豆人公仔

來澎湖一定不能錯過吃海鮮，就像來到西嶼不能錯過吃白膜花生一樣重要！為了讓遊客印象深刻，在西嶼竹灣入口出現了創新又可愛的地標，以土豆人的概念設計，不但呈現地方特色，擬人化的土豆人戴上墨鏡和陽傘，也添加幾分海洋氣息，是大家最喜愛的海洋度假風。

圖 / IG @yanzictc
圖 / IG @yanzictc

地址：澎湖西嶼竹灣入口

虱目魚小子

說到台灣的吉祥物，除了想到可愛的熊讚，千萬別忘了台南五霸中的南魚「虱目魚小子」！台南這邊盛產虱目魚，而在台南北門永隆社區就設了一個小男孩帶著虱目魚頭套的大型公仔，笑容詭譎讓人路過不禁多看一眼，也因為出現在台劇「俗女養成記」中而爆紅。現在想看虱目魚小子，也不用一定要跑到台南，因為他還出了公仔可以帶著走，是不是也怪可愛的呢！

圖 / IG @anzhiz
圖 / IG @anzhiz

地址：台南北門永隆社區

南投豬事文化園區

這是台灣第一座將公辦的屠宰場轉型成跟「豬」有關的文化園區，在裡面可以了解到關於豬的買賣交易、屠宰等相關知識，當然同時也能買到有品質保障的豬肉商品囉！在園區外有兩隻一黑一白的豬，寫著「生生不息」，不過最近IG打卡熱點是裡面新建的可愛粉紅豬，是否也該來踩點一下呢～

圖片來源：南投豬事文化園區 FB
圖片來源：南投豬事文化園區 FB

地址：南投縣名間鄉彰南路256號

金蕉王

如果要比賽「最醜吉祥物」金蕉王肯定是榜上有名！頭戴香蕉皇冠，手裡拿著一把權杖，全身光溜溜的，實在有點好笑。這其實是某一年的高雄燈會展出的特色花燈，燈會結束後就運到盛產香蕉的旗山，沒想到很快就引來民眾觀光拍照，才意外爆紅！

圖片來源：維基百科
圖片來源：維基百科

絲瓜小姐

這座超吸睛的馬賽克磁磚立體裝置藝術「絲瓜小姐」就藏雲林社區！它被稱為絲瓜版的瑪麗蓮夢露，全因神還原了遮裙的動作，讓路過的民眾都笑翻，忍不住要停下來跟他拍一張合照呢！

圖 / IG @taiwanway_leo
圖 / IG @taiwanway_leo

地址：雲林斗六三光社區

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