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花田怪獸免費拍！ 「2023花現龍井」必拍絕美波斯菊花海+超萌彩繪貨櫃怪獸同框

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@jack_hung777888授權
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田中出現大型怪獸了！ 「2023花現龍井」美麗波斯菊回歸，一大片粉紅花海滿開超繽紛，再搭配4隻可愛的彩繪貨櫃屋怪獸，萌趣十足加分，喜歡拍照的朋友把握機會出發囉！

圖／IG@jack_hung777888授權
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「2023花現龍井 當毛怪遇上豐獸」在12/9、12/10登場，適逢龍井農會百年周年慶，以「龍景豐獸」為發想，除了有繽紛花海外還有超萌的貨櫃巨獸在田中駐守，4隻巨獸分別帶有特殊意涵，「赤山獸」代表滋潤土地的純水 、「花田獸」象徵植被花田、「電力獸」及「小玉獸」則寓意電力與農作物小玉西瓜等，2023年還多了「汪喵毛怪」新造型同框。

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貨櫃怪獸與粉紅波斯菊花海的同框畫面非常可愛，除了可免費賞花、可拍攝風格美照，2023花現龍井活動內容還包含花田音樂會、免廢市集、食農體驗、毛小孩義剪等，拍照打卡還會送龍井冰果棒，帶毛小孩到活動現場還有機會領取造型便袋！

圖／翻攝龍井區農會粉絲專頁
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圖／IG@aday0530授權
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2023花現龍井

地址：台中市龍井區中華路一段72號

圖／翻攝龍井區農會粉絲專頁
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圖／翻攝龍井區農會粉絲專頁
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