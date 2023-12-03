超大面積花田必拍！夢幻秘境「粉紅百日草」大爆發 沉浸壯觀無邊際「粉色花海」療癒少女心

整片粉色百日草包場拍！有別於以往的橘色花海，今年粉紅百日草大爆發，位於南投竹山的粉色花田已盛開，地廣人稀，可以把整片飽和又夢幻的花海拍好拍滿，非常推薦給想賞花又不想人擠人的朋友們。

圖／IG@heapin963授權

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位於南投竹山的粉色花田秘境絕美滿開，粉紅百日草不僅難得一見，這麼大規模的一整片盛況更是非拍不可，浪漫花田被群山環繞，加上宜人的氣溫，賞花拍照都好愜意。不少網友看到IGer分享都直呼「也太大片了」、「第一次看到如此大面積的百日草」、「享受被花海圍繞的幸福」，建議把握花期美美大拍一番喔！

圖／IG@laiyuping9520授權

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南投竹山小黃山

Google導航：南投縣竹山鎮廍坑巷53之101號 (福德宮後面小路）

圖／IG@laiyuping9520授權

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