超大面積花田必拍！夢幻秘境「粉紅百日草」大爆發 沉浸壯觀無邊際「粉色花海」療癒少女心
整片粉色百日草包場拍！有別於以往的橘色花海，今年粉紅百日草大爆發，位於南投竹山的粉色花田已盛開，地廣人稀，可以把整片飽和又夢幻的花海拍好拍滿，非常推薦給想賞花又不想人擠人的朋友們。
位於南投竹山的粉色花田秘境絕美滿開，粉紅百日草不僅難得一見，這麼大規模的一整片盛況更是非拍不可，浪漫花田被群山環繞，加上宜人的氣溫，賞花拍照都好愜意。不少網友看到IGer分享都直呼「也太大片了」、「第一次看到如此大面積的百日草」、「享受被花海圍繞的幸福」，建議把握花期美美大拍一番喔！
南投竹山小黃山
Google導航：南投縣竹山鎮廍坑巷53之101號 (福德宮後面小路）
延伸閱讀：
．2023礁溪溫泉燈花季打造「溫泉之光」！ 享受美人湯免費泡腳+4大璀璨燈區浪漫拍不停
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言