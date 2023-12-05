義大遊樂世界13週年全民同歡！「5折限時特惠450元」高雄市民獨享延長優惠
義大遊樂世界為慶祝開園13週年，即日起推出令人振奮的全民同歡優惠，為期4天的特別活動，讓遊客享受驚喜的半價優惠，更狂高雄市民還有獨享延長優惠，成為冬日旅遊的熱門選擇。
首推13週年的義大遊樂世界即日起至12/24，高雄市民可長達超過10天的時間充分享受門票的優惠待遇，凡是擁有高雄市戶籍的市民，憑著戶籍地址及照片證件，即可輕鬆享受特別優惠價450元。而12歲以下的小朋友更是福利滿滿，只需支付微薄的10元即可暢遊樂園，唯需搭配一名成人購買450元高雄市民活動票或899元全票入園。
其他全國民眾也不用擔心，12/15至12/18這4天，義大遊樂世界將全面啟動全民同歡價優惠，將原價全票899元大幅度優惠至450元，幾乎是5折優惠，猶如一場精彩的冬日嘉年華，劃下2023完美句點，準備揪團吧！
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