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寶可夢中心12/8開幕！ 早上8點發「入店整理券」 官方提醒：請勿夜排

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝寶可夢台灣臉書
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台灣首間「寶可夢中心 Pokémon Center TAIPEI」將在12/8新光三越台北信義新天地A11盛大開幕，官網今(1)日中午最新釋出當天營運時間，宣布將在開幕當天早上8點發放「入店整理券」，讓民眾依序入場。

圖／翻攝寶可夢台灣臉書
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寶可夢玩家準備衝，位於台北信義新天地A11三樓的台灣寶可夢中心，百貨開門的時間為早上11點，官方表示為了管控人潮，將於12月8日早上8點發放「入店整理券」進行管理。

同時提醒，因沒有長時間專屬的等候區域，希望民眾不要在店鋪周邊深夜排隊；且一人只能領取一張入店整理券，如果有人同時持有兩張以上，屆時兩張都會視為無效。

圖／翻攝寶可夢台灣臉書
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