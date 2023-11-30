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隱藏版BUG價？！中國旅行團「6天只要1212元」 網揪1細節驚：不敢去

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
某旅遊平台販售的中國旅遊行程只要促銷價1,212元。旅遊情境圖／ingimage
某旅遊平台販售的中國旅遊行程只要促銷價1,212元。旅遊情境圖／ingimage

還以為標錯價了！機票達人「不累哥」今（30）日發文分享，在某旅遊平台販售的中國旅遊行程出現Bug價，原本6天要價11,900元，現在只要1,212元，瞬間引眾人狂搶，但事後他補充，這原來不是平台Bug，而是「雙12促銷」，訂到的朋友若不想去，可以免費取消。有網友則PO出「購買行程」細節引一票人直呼：不敢去了。

圖／翻攝旅遊訂購平台網頁
圖／翻攝旅遊訂購平台網頁

「機票達人 不累哥」30日中午在臉書粉專發文表示，「中國旅行團出現Bug？6天行程每人1212元不含稅，稅金4000元、小費1800元，重點是還可以免費取消，不累哥已經刷了！快下手吧各位，反正可以免費取消」。

一文曝光後，湧入許多網友瘋搶，不到1小時就網友哀號「沒搶到」、「賣光了」、「慢了好幾步」、「刷卡時就售罄」、「感謝分享，已賣完」、「你們好厲害怎麼都可以看到」。

但過不久事「不累哥」再更新貼文「這不是平台的Bug，而是雙12促銷，提醒有訂到的朋友，可以研究一下，不想去的可以免費取消掉」，也有網友貼出不同平台但同樣促銷行程的雙12活動網頁。

圖／翻攝旅遊訂購平台網頁
圖／翻攝旅遊訂購平台網頁

更有眼尖的網友則PO出此行程的細節截圖，發現原來「購物活動行程」，頁面上提及「每個購物站均需停留90分鐘以上」，網友紛紛表示「有兩站購物站 ，我不敢」、「看原價感覺是購物團」、「還有行程都寫博物館，實際都是購物站，別傻了」、「購物團吧！願者上鉤」。

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