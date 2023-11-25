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搭機必知的事！ 買專櫃正品塞手提行李「過海關全被丟掉」 她哀號誤會「這件事」已久

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝IG@waterbabygirl、成田國際機場官網安全指南
圖／翻攝IG@waterbabygirl、成田國際機場官網安全指南

搭機時的隨身行李登機限制都清楚嗎？ 一名網友是知名模特兒經常需要出國工作或旅行，近日她準備搭機返台時，事前買了好幾條專櫃洗面乳，結果塞到手提行李之後，準備過日本海關「全部被拿出來丟掉」，才驚覺一直以來是自己「誤會了這件事」。

手提行李可登機，情境示意圖。圖／Ingimage
手提行李可登機，情境示意圖。圖／Ingimage

網友水兒在IG分享日本遊玩回國時的搭機經驗，返台前衝去百貨公司購入多條專櫃品牌洗面乳，都在放在手提行李內，準備過海關時「全被丟了」，即使她有試問「能拆開擠一些出來帶走嗎」，但仍被拒絕。她隨後解釋，一直都知道手提行李內的液體不能超過100ml，但是不知道的是「膏狀的洗面乳也算是液體。」

圖／翻攝IG@waterbabygirl
圖／翻攝IG@waterbabygirl

她分享的一席話，也釣出不少不知道此事的粉絲們，「原來膏狀、凍狀任何會流動的都是液體！」還有網友建議能拜託安檢讓她回櫃台託運時，水兒再度震驚，「OMG竟然有這種事！」

根據日本成田國際機場安全指南說明提到，乘坐國際航班時，禁止攜帶裝入體積超過100ml(g)容器的所有液體物品登機。可將液體物品裝進100ml(g)以下的容器，放進1公升以下可重複密封夾鏈的透明塑膠袋中，並留有一定空間攜帶登機，而限制攜帶登機的液體物品包括但不限於洗髮精、沐浴乳、洗面乳、髮膏等乳狀或膏狀的液體。

圖／翻攝成田國際機場官網安全指南
圖／翻攝成田國際機場官網安全指南

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