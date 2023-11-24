真心怕爆！ 求問「旅遊最怕」在旅館房間看到啥？ 網：小強SAY哈囉、無形的也驚驚

近來令人聞之色變的「臭蟲」肆虐，在南韓、香港相繼發現臭蟲入侵後，台灣也有網友指出在北市商旅的床上和枕頭內也發現疑似是臭蟲的侵入痕跡。聯合新聞網旅遊美食頻道藉此想了解，大家出門旅遊入住房間時「最害怕看到的是什麼？」，不意外的幾乎異口同聲答：最害怕看見「是牠」還有「祂」！

圖／翻攝udn走跳世界臉書

專營udn旅遊美食分享的走跳世界粉絲團，小編丟出「旅客在北市旅館枕頭內活捉兩隻臭蟲」的分享之後，也順帶好奇詢問大家「出門旅遊，最怕在旅館房間看到什麼？」，多數人搶先回答的是「蟑螂」及「老鼠」等生物。

旅店情境示意圖。圖／Ingimage

臭蟲為無翅小蟲，會叮咬人體、吸血，引發搔癢。美聯社

接著有人丟出「靈異事件」一詞之後，瞬間話鋒轉變，大家紛紛丟出最害怕「無形的」場景，比如說進入旅館房間出現「符咒」、「浴室自己打開水」、「電燈會閃」、「電視自己開」、「沒有風 窗簾卻會飄」、「窗外有一個人頭在偷看」等。有的回答十分有趣「上ㄧ攤客人的內褲」、「自己的老公或老婆」、「八爪椅張貼維修中」。

最後，還有旅行外宿時，會讓人警鈴大作的「針孔攝影機」也出現了，以上的答案是不是有一些也點中了你的想法，藉著這樣的問答，也讓出遊者在旅行時，多了一分預先求心安的心理準備！

旅行入宿時最害怕「水龍頭自打開」場景。圖／ingimage

旅行入宿時最害怕「無形的出現」場景。圖／ingimage

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