床蝨危機怕爆！ 網紅曝切身之痛「一被咬癢10天」 1個月後還看得到疤

繼法國、英國爆發床蝨危機後，近期蔓延至韓國多個城市也傳出蟲害入侵通報。對於台灣人愛到韓國旅行，網紅「布萊N 機票達人」特別於臉書曝切身之痛，他提到當時被咬到後，比蚊子咬癢非常多，且咬一天可以癢10天，1個月後看被咬的地方還有疤！

布萊N表示，南韓大淪陷了臭蟲危機，臭蟲比較正確的說法應該是床蝨、床蟲，常躲在床裡伺機咬人，經調查後基本上都是遊客從外地帶進來的。而他本人最近一次被咬是「上個月在秘魯庫斯科的Hostel裡，比蚊子咬癢多了，而且一咬就是癢10天，被咬的頭幾天半夜還容易被癢醒，而被咬的地方真的要很久才會好，即使回來台灣一個月了，我現在被咬的地方都還看得到疤」。

布萊N還提及，除了庫斯科外，他到另一個秘魯城市-伊卡，也是在睡前發現床邊有一隻床蟲，當時已經晚上10點半了，身上都還有庫斯科床蟲的咬痕還在癢，整個PTSD(創傷後壓力症候群)，趕快行李款款落荒而逃到其他飯店。

臭蟲一般可透過肉眼看見。圖為在巴黎南方市鎮拉伊萊羅斯，沙發床上出現臭蟲蹤跡。路透

他提醒，床蟲最可怕的是很容易跟著衣物隨著你回家，到家之後，那個要消滅真的非常非常麻煩，幾乎只能請專家了。而南韓跟台灣已經非常的近，真的要小心帶回台灣，至於你說去南韓要怎麼防範，「我個人的建議還是住比較好一點的飯店，清潔比較完整，而且床單白色也比較容易發現床蟲」。

貼文分享一出，網友看了紛紛驚呼「好可怕，看著都癢起來了」、「怕爆 我們要先買好酒精跟藥」，一堆人也分享遇到的情況，「我在越南被咬過，紅腫3天+癢7~10天」、「在葡萄牙也被床蟲咬，每天真的超癢的，尤其是晚上都會被癢醒」、「去紐西蘭環島的時候在露營車上被咬到體無完膚」、「在西班牙碰上發燙又癢整晚無法入，發現噴酒精很有效哦！」

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