床蝨危機怕爆！ 網紅曝切身之痛「一被咬癢10天」 1個月後還看得到疤
繼法國、英國爆發床蝨危機後，近期蔓延至韓國多個城市也傳出蟲害入侵通報。對於台灣人愛到韓國旅行，網紅「布萊N 機票達人」特別於臉書曝切身之痛，他提到當時被咬到後，比蚊子咬癢非常多，且咬一天可以癢10天，1個月後看被咬的地方還有疤！
布萊N表示，南韓大淪陷了臭蟲危機，臭蟲比較正確的說法應該是床蝨、床蟲，常躲在床裡伺機咬人，經調查後基本上都是遊客從外地帶進來的。而他本人最近一次被咬是「上個月在秘魯庫斯科的Hostel裡，比蚊子咬癢多了，而且一咬就是癢10天，被咬的頭幾天半夜還容易被癢醒，而被咬的地方真的要很久才會好，即使回來台灣一個月了，我現在被咬的地方都還看得到疤」。
布萊N還提及，除了庫斯科外，他到另一個秘魯城市-伊卡，也是在睡前發現床邊有一隻床蟲，當時已經晚上10點半了，身上都還有庫斯科床蟲的咬痕還在癢，整個PTSD(創傷後壓力症候群)，趕快行李款款落荒而逃到其他飯店。
他提醒，床蟲最可怕的是很容易跟著衣物隨著你回家，到家之後，那個要消滅真的非常非常麻煩，幾乎只能請專家了。而南韓跟台灣已經非常的近，真的要小心帶回台灣，至於你說去南韓要怎麼防範，「我個人的建議還是住比較好一點的飯店，清潔比較完整，而且床單白色也比較容易發現床蟲」。
貼文分享一出，網友看了紛紛驚呼「好可怕，看著都癢起來了」、「怕爆 我們要先買好酒精跟藥」，一堆人也分享遇到的情況，「我在越南被咬過，紅腫3天+癢7~10天」、「在葡萄牙也被床蟲咬，每天真的超癢的，尤其是晚上都會被癢醒」、「去紐西蘭環島的時候在露營車上被咬到體無完膚」、「在西班牙碰上發燙又癢整晚無法入，發現噴酒精很有效哦！」
延伸閱讀：
．日圓狂貶！ 無菜單日料「初魚鮨」超佛心宣布：每人餐費調降100元
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言