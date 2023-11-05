日圓狂貶！ 無菜單日料「初魚鮨」超佛心宣布：每人餐費調降100元
日圓匯率持續下探，知名日式無菜單料理餐廳「初魚鮨」宣布因日圓匯率回貶，即日起每人餐價變成1700元加一成服務費，將調降餐價100元，已預先支付餐費者，可於用餐現場折抵加點，酒水或直接返還差價。
「初魚鮨」主打日式無菜單料理，根據官網介紹，初魚料亭保留傳統江戶前壽司之精髓，從調味品的選用至蔬果食材、漁貨肉品皆源自日本，產地當日空運，因應每日食材佐以十餘款日本地酒，完整體現品嚐江戶前無菜單板前料理最原始的精神。
近期日圓持續貶值，業者4日於粉絲專頁發布公告，初魚鮨創業近十年來，堅持大量採用高品質日本食材，來滿足台灣眾多饕客對頂級食材之喜愛。為因應日圓匯率回貶，即日起初魚鮨之每位餐價，調降100元，至每人1700+10%。已預先支付餐費者，可於用餐現場折抵加點，酒水或直接返還差價。
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