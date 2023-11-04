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呼搭啦！ 西門町老店竟藏著「巨無霸生啤酒」 快標記身邊啤酒喝通海的朋友
有勇氣來乾一杯嗎？ 西門町老店竟意外藏著「巨無霸生啤酒」，相較一般份量這杯1.8公升超大杯的生啤酒，一上桌保證成為全場焦點，快標記身邊喜愛啤酒喝通海的朋友，挑戰暢快來一杯呼搭啦！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
位於西門町的平價日式料理老店「美觀園」，是間歷史悠久且家族傳承經營的日本料理店，強調便宜又大碗的丼飯，是美觀園最早老字號招牌，而隨時代創新手法，店家將一般500ml的玻璃杯生啤酒，一口氣放大三倍，足足1800ml，上菜時需要雙手扛至消費者面前，超極份量，讓饕客們大呼過癮。
意外的是，西門町美觀園台北城老舖的超大杯「巨無霸生啤」，竟然一杯只要260元，經由喝過的網友們推薦，是一款不只便宜而且是真的好喝的生啤，快標記你身邊喜歡喝啤酒的朋友們，一同朝聖喝人生最巨無霸的啤酒！
美觀園(36號)台北城老舖
電話：02-2331 7000
地址：台北市萬華區峨嵋街36號
營業：11:00-20:30(週四到21:00)
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